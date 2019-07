Le Canada accueillera le Sommet Canada-Union européenne à Montréal

OTTAWA, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le 17e Sommet Canada-Union européenne se tiendra à Montréal, au Québec, les 17 et 18 juillet 2019. Le premier ministre Trudeau accueillera le président du Conseil européen, Donald Tusk et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker au Sommet.

Au cours du Sommet, les dirigeants examineront les avenues de collaboration entre le Canada et l'UE pour faire avancer des priorités communes et relever des défis importants auxquels nous faisons face. Ils discuteront notamment des façons de bâtir des économies qui profitent à tous, lutter contre les changements climatiques, promouvoir l'égalité des sexes et défendre l'ordre international fondé sur des règles.

Les dirigeants souligneront également les retombées positives de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, qui crée déjà des nouvelles opportunités et de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. Depuis son entrée en vigueur en 2017, l'AECG aide les Canadiens, les Européens et leurs entreprises à prospérer. Grâce à l'Accord, les travailleurs et les entreprises du Canada bénéficient d'un accès sans précédent au deuxième marché le plus important au monde. Les dirigeants discuteront également de l'Accord de partenariat stratégique. Signé au même moment que l'AECG, cet accord nous permet de resserrer les liens entre le Canada et l'UE et d'accroître notre collaboration.

Montréal, la ville hôte du Sommet de cette année, constate déjà les avantages de l'AECG. Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, le volume des expéditions dans le port de Montréal - dont 55 % est lié à l'Europe - a connu une hausse importante, soit plus que le double de la croissance historique annuelle moyenne. L'Association des employeurs maritimes a augmenté ses effectifs de 20% et a embauché 200 nouveaux travailleurs pour gérer le volume accru de marchandises dans le port.

« Le Canada et l'Union européenne sont des partenaires, des alliés et des amis proches. L'AECG renforce notre partenariat et aide à créer des bons emplois et des nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Européens. J'ai hâte de rencontrer le président Tusk et le président Juncker au Sommet de la semaine prochaine. Nous discuterons de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour relever les défis mondiaux les plus urgents et bâtir un avenir meilleur des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Canada et l'Union européenne entretiennent une relation de longue date. Le dialogue Canada-UE couvre tous les domaines de coopération et comprend des réunions régulières de ministres, d'experts et de fonctionnaires. Ces discussions arrivent à leur point culminant lors des sommets Canada-UE annuels.

Le Sommet offre l'occasion au premier ministre d'échanger avec le dirigeant de l'État membre de l'UE qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne et avec le président de la Commission européenne. Les sommets se tiennent en alternance au Canada et Bruxelles, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

Le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, l'ambassadeur de l'UE, Daniel Costello, et l'envoyé spécial auprès de l'UE, Stéphane Dion, participeront au Sommet.

, l'ambassadeur de l'UE, , et l'envoyé spécial auprès de l'UE, Stéphane Dion, participeront au Sommet. L'UE est le deuxième partenaire du Canada en matière de commerce et d'investissement et un allié dans de nombreux dossiers liés à la politique étrangère et à la sécurité internationale.

L'AECG a été signé en octobre 2016. Depuis son entrée en vigueur en septembre 2017, l'Accord donne au Canada un accès préférentiel aux plus de 500 millions de consommateurs de l'UE.

En 2018, les exportations canadiennes de marchandises vers l'UE se sont élevées à près de 44,5 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à 2017.

Les exportations canadiennes de marchandises vers l'UE qui connaissent la croissance la plus rapide comprennent l'aluminium (+378 %), les véhicules et les pièces automobiles (+89 %), les combustibles minéraux et les hydrocarbures (+84 %), les produits chimiques inorganiques (+82 %) et la pâte de bois (+45 %).

Les exportations vers l' Irlande , les Pays-Bas et la Lettonie ont augmenté de 23,8 %, de 51,1 % et de 42,6 % respectivement.

Des entreprises à l'échelle du pays profitent directement de l'AECG. Par exemple, les entreprises Steamworks Brewing Company de la Colombie-Britannique, Dynamo Playgrounds de l'Ontario, PBSC Solutions Urbaines du Québec, Tangier Lobster de la Nouvelle-Écosse, et Arctic UAV du Nunavut, qui appartient à des Autochtones, ont toutes observé une augmentation au chapitre des opportunités, des ventes ou de l'embauche grâce à l'Accord.

, PBSC Solutions Urbaines du Québec, Tangier Lobster de la Nouvelle-Écosse, et Arctic UAV du , qui appartient à des Autochtones, ont toutes observé une augmentation au chapitre des opportunités, des ventes ou de l'embauche grâce à l'Accord. Grâce à l'AECG, 98 % des lignes tarifaires de l'UE sont maintenant exemptes de droits pour les marchandises canadiennes.

L'Accord de partenariat stratégique Canada-UE, signé en 2016, favorise la collaboration entre le Canada et l'UE dans un éventail de dossiers, notamment la paix et la sécurité internationales, la lutte contre le terrorisme, les droits de la personne, la non-prolifération nucléaire et les changements climatiques.

