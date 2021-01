Le campus de l'UQAM en Montérégie-Ouest répondra aux besoins croissants de formation et de recherche-innovation

« Avec ce nouveau campus en région, l'UQAM répondra aux besoins de formation universitaire qui lui ont été exprimés en Montérégie-Ouest et accompagnera les entreprises et les organismes dans leurs projets en recherche-innovation, a affirmé M me Magda Fusaro. Je tiens à remercier la ministre de l'Enseignement supérieur pour son appui à ce projet, ainsi que le député de La Prairie ».

Le campus de l'UQAM en Montérégie-Ouest sera situé dans les locaux du Centre d'études de Saint-Constant du Collège de Valleyfield. L'Université accueillera des étudiantes et des étudiants dans des programmes crédités, notamment en administration, en éducation et, dans un avenir rapproché, en environnement et en sciences sociales.

Accentuer les liens entre l'Université et le réseau collégial, que ce soit en matière de formation ou encore de recherche, est une voie prometteuse tant pour les jeunes générations que pour les adultes, les organisations, les entreprises et les milieux dans lesquels ces établissements sont implantés.

« Je tiens à souligner l'étroite collaboration du Collège de Valleyfield, avec qui nous conduirons des actions très porteuses pour l'attraction et la rétention des jeunes en Montérégie-Ouest et pour la réponse aux besoins de formation de la main-d'œuvre », a poursuivi Mme Fusaro.

Pour l'UQAM, le partenariat avec la Ville de Saint-Constant est également prometteur. « L'Université est très heureuse de collaborer avec la Ville pour faciliter la poursuite d'études universitaires de proximité dans une région où la croissance démographique est marquée », a souligné la rectrice.

Recherche et innovation

Outre la formation universitaire, l'UQAM répondra aux besoins régionaux en matière de recherche et d'innovation dans différents domaines pour lesquels elle a une expertise de pointe : écoresponsabilité, entrepreneuriat, études urbaines, logistique du transport, aspects psychosociaux de la santé, et innovation sociale entre autres.

L'Université, qui était déjà sollicitée par des partenaires régionaux pour des formations spécifiques et des collaborations de recherche, poursuivra la mise en place de partenariats favorisant le transfert des connaissances auprès des entreprises et des organismes de la région.

Le campus de la Montérégie-Ouest viendra enrichir la présence de l'UQAM en région métropolitaine. Près de 5000 étudiantes et étudiants fréquentent actuellement les campus de l'UQAM à Longueuil, Laval et Lanaudière. L'UQAM compte au total quelque 39 000 étudiantes et étudiants.

