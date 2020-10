À compter d'aujourd'hui, les jeunes athlètes canadiens aux parcours sportifs variés auront accès en ligne aux dépisteurs du Camp des recrues RBC. Nous invitons les athlètes à visiter le site www.campdesrecruesrbc.ca pour obtenir des instructions sur la façon d'effectuer les tests du programme virtuellement et de téléverser leurs résultats par vidéo et sur un portail en ligne. Pour participer, les athlètes effectueront des tests simples à la maison pour mesurer leur vitesse, leur puissance et leur endurance et soumettront leurs résultats en ligne aux fins d'évaluation par des dépisteurs d'espoirs olympiques. Les essais peuvent être effectués à l'intérieur ou à l'extérieur, lorsque l'espace le permet. La date limite pour soumettre ses résultats est le 1er décembre 2020.

« Grâce à l'arrivée des qualifications virtuelles du Camp des recrues RBC, faire un premier pas vers la réalisation de son rêve olympique n'a jamais été aussi facile - même à partir de son domicile, a souligné Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Nous sommes fiers que les possibilités offertes par le Camp des recrues RBC soient maintenant plus accessibles que jamais. Notre objectif est d'ouvrir la porte à tout jeune athlète intéressé par le sport olympique et de contribuer à rapprocher les talents de la prochaine génération et les médaillés olympiques. »

Les participants au Camp des recrues RBC dont le potentiel est élevé seront invités à participer à des évaluations propres au sport qu'ils représentent et effectuées par des organismes de sport partenaires. Ensuite, cent athlètes seront conviés à la finale nationale Camp des recrues RBC (prévue au printemps 2021) et auront la possibilité d'obtenir du financement et une place au sein de l'une des équipes nationales.

Plusieurs des athlètes qui ont été découverts par le Camp des recrues RBC et qui ont bénéficié du soutien du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC comptent parmi les aspirants au podium des Jeux de 2020 à Tokyo, notamment Kelsey Mitchell, pistarde ayant établi un record mondial, qui faisait partie d'une équipe de soccer universitaire lorsqu'elle a été découverte à un événement du Camp des recrues RBC en 2017. Lauriane Genest, une autre pistarde et participante du programme Futurs Athètes Olympiques RBC, a également été recrutée au sein d'Équipe Canada. Parmi les autres athlètes ayant participé au Camp des recrues RBC et qui auront la chance de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, notons Avalon Wasteneys (aviron), Gabrielle Smith (aviron) et Pierce LePage (décathlon).

« Nous sommes heureux d'appuyer pour une sixième année le Camp des recrues RBC qui a une incidence considérable sur le système sportif canadien, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général, Comité olympique canadien. La formule de qualifications virtuelles permet de protéger en priorité la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées. De plus, il s'agit d'un outil additionnel qui aide les organismes nationaux de sport à repérer les espoirs et les athlètes à déterminer s'ils ont les capacités pour se joindre à Équipe Canada. »

Mis sur pied en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada, le Camp des recrues RBC est un programme national de repérage et de financement des futurs athlètes olympiques canadiens. Les cinq dernières années, plus de 1,7 million de dollars ont été versés à 117 participants au programme Futurs Athlètes Olympiques RBC afin de les aider à réaliser leur rêve olympique.

Les organismes nationaux de sport actuellement partenaires du programme Camp des recrues RBC sont : Boxe Canada, Canoe Kayak Canada, Cyclisme Canada, Freestyle Canada, Rowing Canada Aviron, Rugby Canada, Patinage de vitesse Canada, Saut à ski Canada et Ski combiné nordique Canada.

