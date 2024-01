Le programme accueille deux nouveaux organismes nationaux de sport partenaires, Football Canada et Squash Canada

TORONTO, le 16 janv. 2024 /CNW/ - À la recherche des prochains espoirs olympiques canadiens, RBC invite les jeunes athlètes à s'inscrire aux événements de la nouvelle saison du Camp des recrues RBC. Cette année, le Camp des recrues RBC accueillera deux nouveaux organismes nationaux de sport partenaires, sera présent dans deux nouveaux marchés et poursuivra ses efforts en vue d'éliminer les obstacles à la participation au sport en offrant gratuitement l'accès à 21 épreuves de qualification dans des communautés représentatives de la diversité à l'échelle du Canada.

« Ce qui était au départ, en 2016, une idée visant à découvrir les futurs membres d'Équipe Canada est devenu depuis une pierre angulaire du développement des talents olympiques dans ce pays. Ce qu'est devenu le Camp des recrues témoigne de la capacité de ce programme à découvrir des personnes de partout au Canada possédant des aptitudes athlétiques naturelles, ainsi qu'à lever des obstacles pour de jeunes athlètes qui n'auraient peut-être pas eu autrement la possibilité de poursuivre leur rêve olympique, a déclaré Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Il est indéniable que le sport a le pouvoir d'unir et d'inspirer les gens, et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires afin de découvrir les futurs athlètes olympiques canadiens. »

Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, et pas moins de 30 athlètes du Camp des recrues RBC pourraient obtenir une place au sein d'Équipe Canada. Cela marquerait l'atteinte d'un jalon pour le programme ; en effet, cinq athlètes du Camp des recrues ont représenté le Canada aux Jeux olympiques de 2022 à Beijing, et huit, aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Parmi eux figurent les anciens participants du Camp des recrues RBC Avalon Wasteneys (médaillée d'or en aviron, Tokyo 2020) et Pierce LePage (champion du monde en décathlon), Kelsey Mitchell (médaillée d'or en cyclisme sur piste, Tokyo 2020) et Marion Thénault (médaillée de bronze en ski acrobatique, Beijing 2022).

« Avec tant d'histoires de réussite, le Camp des recrues RBC est devenu un programme incontournable pour promouvoir les futurs talents olympiques, explique Jacqueline Ryan, cheffe de la marque et des affaires commerciales, Comité olympique canadien, et cheffe de la direction, Fondation olympique canadienne. Nous sommes ravis de poursuivre notre important partenariat avec RBC, afin d'appuyer ensemble le parcours d'Équipe Canada vers Paris 2024 et au-delà. »

Les nouveaux marchés dans lesquels auront lieu des épreuves de qualification en 2024 sont ceux du Nord de l'Ontario (Sudbury) et de Durham (Whitby). Parmi les marchés dans lesquels auront de nouveau lieu des épreuves de qualification, on compte : Grande Prairie (Alberta), Thompson (Manitoba), Winnipeg (Manitoba), Hamilton (Ontario) et Vancouver (C.-B.). Une attention particulière sera accordée à la participation de membres de communautés autochtones et représentatives de la diversité. Le calendrier complet des épreuves de qualification du Camp des recrues RBC 2024 se trouve sur le site CampdesrecruesRBC.ca.

Lors de ces événements, auxquels l'inscription est gratuite, des athlètes de 14 à 25 ans prennent part à des épreuves de vitesse, de force, de puissance et d'endurance devant les représentants des organismes nationaux de sport partenaires. Cette année, le Camp des recrues accueille deux nouveaux organismes nationaux de sport partenaires, Football Canada et Squash Canada. Pour la première fois, le football et le squash compteront parmi les sports olympiques, aux Jeux d'été de Los Angeles en 2028. Plusieurs partenaires de longue date se joignent à Football Canada et Squash Canada, dont Cyclisme Canada, Rowing Canada Aviron et Freestyle Canada.

Les 100 meilleurs athlètes sélectionnés lors des épreuves de qualification passeront à la finale nationale, et 30 participants au programme Futurs Athlètes Olympiques RBC bénéficieront d'un financement et de ressources qui leur permettront de se perfectionner dans leur sport. La semaine dernière, le Camp des recrues RBC a annoncé les noms des athlètes participant à la formation Futurs Athlètes Olympiques RBC 2023.

Le Camp des recrues RBC a été mis sur pied en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada. Depuis sa création en 2016, le Camp des recrues RBC a évalué plus de 14 000 athlètes au Canada. Plus de 1 600 d'entre eux ont été sélectionnés par des organismes nationaux de sport pour leur potentiel olympique, souvent dans une discipline qu'ils n'avaient jamais envisagée. Vous trouverez des renseignements à jour sur les épreuves locales du Camp des recrues RBC, notamment en ce qui concerne l'inscription, sur le site CampdesrecruesRBC.ca.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

Le Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien croit en la capacité du sport à transformer le Canada. Par l'intermédiaire du Programme Impact d'Équipe Canada et en collaboration avec ses partenaires, le Comité olympique canadien aspire à bâtir un système sportif sécuritaire, inclusif et accessible où davantage de jeunes peuvent pratiquer un sport et s'y épanouir. Pour en savoir plus, visitez le site olympique.ca.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Fiona Anderson, Communications, RBC, [email protected], 437 991-2173; Peter Saltsman, Comité olympique canadien, [email protected], 416 324-4304