Le « Camion qui fait du bien » pour offrir des soins de socio-esthétique aux personnes vulnérables

QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le « Camion qui fait du bien » de l'organisme Vide ta sacoche a officiellement été lancé aujourd'hui, à la Caisse Desjardins de Sillery--Saint-Louis-de-France, en présence des partenaires qui ont rendu ce projet possible. Le camion a été aménagé en salon d'esthétique ambulant pour permettre à des personnes vulnérables de profiter d'une pause réconfort et bien-être dans un cadre sécuritaire et sécurisant, en collaboration avec les organismes de proximité du milieu. Cette initiative unique et novatrice permettra d'offrir des soins de socio-esthétique gratuits, tels que soins du visage, épilation, maquillage et manucure.

« La socio-esthétique est déjà bien établie en Europe, mais encore méconnue au Québec, mentionne Marie-Anik Shoiry, fondatrice et directrice générale de Vide ta sacoche. Nous souhaitons offrir à des personnes vulnérables un moment d'arrêt pour se retrouver et pour profiter du moment, avec un accompagnement concerté, bienveillant et adapté à leur condition. » Les services offerts visent aussi à proposer des trucs et des outils accessibles, personnalisés et abordables pour prendre soin de soi.

DES PARTENAIRES MOBILISÉS

Ce projet n'aurait pas vu le jour sans la collaboration de partenaires : le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, qui a financé l'achat du camion, Mercedes Benz St-Nicolas, Perron Design, Safari Condo, Les Spécialités MGH, Ébénisterie Nouvelle Génération, Les Bois Francs CR, Canac, M. Pierre-André Roy, maître d'œuvre des travaux d'aménagement intérieur, ainsi que plusieurs généreux bénévoles.

« Nous sommes touchés par la mission de Vide ta sacoche et très fiers d'avoir contribué à l'acquisition du véhicule adapté qui incarne son nouveau projet. Le Camion qui fait du bien est un projet unique au Québec qui vient répondre à un besoin essentiel : offrir un moment de bien-être et de répit aux personnes les plus vulnérables pour les aider à rebâtir leur estime d'elles-mêmes, dans un cadre digne et respectueux », a déclaré Isabelle Garon, première vice-présidente Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président.

« Les jeunes adultes que nous accompagnons ne sont généralement pas en mesure de s'offrir ce type de soins, qui contribuent grandement au mieux-être, à l'estime personnelle, à la confiance en soi et à la resocialisation. Nous sommes très heureux de collaborer avec Vide ta sacoche pour que nos usagers puissent bénéficier de ce baume qui fait du bien et qui est directement en lien avec notre mission de leur offrir de la dignité humaine », mentionne Dominique Deblois, intervenante à l'hébergement au Piolet Vanier.

OBJECTIF 2024 : OFFRIR DES SOINS À PLUS D'UNE CENTAINE DE PERSONNES

Pour la première année de ce projet, l'organisme veut offrir des soins personnalisés à plus de cent personnes vulnérables. Une activité est déjà prévue en juin avec la collaboration du Centre femmes aux 3A. Le 21 juin, cinq étudiantes de l'école secondaire Brébeuf se feront maquiller gratuitement pour leur bal de finissantes.

À PROPOS DE VIDE TA SACOCHE

Fondé en 2018, Vide ta sacoche est un organisme de bienfaisance qui a pour principal objectif et mission de prévenir les inégalités sociales et de réduire la pauvreté et l'exclusion, ainsi que leurs effets, en offrant des produits d'hygiène corporelle et des cosmétiques à des personnes vulnérables. Tout au long de l'année, Vide ta sacoche collecte et récupère des produits d'hygiène corporelle et cosmétiques neufs, non utilisés et non périmés auprès de la population et d'entreprises de fabrication et de distribution de produits. Depuis ses débuts, l'organisme a collecté et distribué plus de 3,5 millions de dollars sous forme de dons de produits pour les personnes dans le besoin de notre milieu. En 2024, il a bonifié son offre de services en proposant des soins de socio-esthétique gratuits à ses bénéficiaires à bord de son unité mobile, le « Camion qui fait du bien ».

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 435,8 milliards de dollars au 31 mars 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

