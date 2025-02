Le CALQ et le CAM annoncent le renouvellement de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'île de Montréal 2025-2028

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Conseil des arts de Montréal (CAM) annoncent aujourd'hui le renouvellement de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du territoire de l'île de Montréal. Cette nouvelle entente constitue un investissement total de 1 475 000 $ représentant une bonification de 345 000 $ par rapport à l'Entente précédente. Ce montant, réparti sur trois ans (2025-2028), assure la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'île de Montréal, visant à soutenir des projets écoresponsables ou des démarches de mutualisation.

Cette bonification a notamment été possible grâce à un don important de Power Corporation du Canada qui s'engage à appuyer le programme pour la durée de l'entente. Ce geste a également inspiré un donateur anonyme à faire un don ponctuel de 65 000 $ pour la première année, montant qui sera investi exclusivement dans des projets artistiques de création, de production, de promotion et/ou de diffusion écoresponsables.

Les organismes artistiques professionnels situés sur le territoire de l'île de Montréal ont jusqu'au 1er mai 2025 pour déposer leurs projets auprès du CALQ, à compter du 13 février 2025.

Citations

« Le Conseil des arts de Montréal est ravi de la poursuite de cette entente avec le CALQ, notre partenaire indéfectible, et remercie Power Corporation du Canada pour son généreux soutien qui permettra à un plus grand nombre de projets écoresponsables de voir le jour. Le nouveau volet de mutualisation offre une opportunité intéressante aux organismes de partager leurs ressources et leurs expertises, renforçant la capacité du milieu artistique à adopter des pratiques efficientes et durables. Ensemble, à travers l'art, continuons à bâtir un monde meilleur. »

- Nathalie Maillé, directrice générale du CAM

« Cette entente renouvelée permettra à de nouveaux projets écoresponsables de voir le jour au sein du milieu artistique montréalais, en plus de soutenir les besoins de mutualisation du secteur, désireux de trouver des solutions pour s'adapter aux nombreuses transformations en cours. Je salue la vision et l'engagement du Conseil des arts de Montréal et le remercie d'appuyer avec nous les efforts des organismes qui développent des initiatives porteuses pour leurs communautés. »

- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale par intérim du CALQ

L'appel à projets

Un appel à projets sera lancé le 13 février prochain pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'île de Montréal. Les projets doivent être déposés au CALQ au plus tard le 1er mai 2025.

Cet appel à projets s'adresse aux organismes artistiques œuvrant dans les disciplines suivantes :

arts du cirque

arts multidisciplinaires

arts numériques

arts visuels

cinéma et vidéo

danse

littérature et conte

musique

métiers d'art

pluridisciplinaire

recherche architecturale

théâtre

Il a pour objectifs généraux :

d'encourager les organismes artistiques professionnels à adopter des pratiques écoresponsables;

d'encourager les organismes artistiques professionnels à s'engager dans leur milieu et à sensibiliser leurs publics aux enjeux environnementaux et sociaux;

de stimuler la création artistique et littéraire et contribuer au développement artistique, à l'essor et à la diffusion des artistes ainsi que des écrivains et écrivaines sur tout le territoire de l'île de Montréal;

d'encourager les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur leur territoire et à l'extérieur.

Cette nouvelle mouture du programme ajoute un soutien pour des démarches de mutualisation visant la mise en commun de ressources et de services d'au moins deux organismes.

Un montant maximal de 30 000 $ sera accordé par projet. Ce montant ne pourra représenter plus de 80 % du coût total du projet. Le budget doit refléter la participation des partenaires impliqués dans le projet. Les propositions seront évaluées au mérite sur la base des objectifs et des critères d'évaluation spécifiques au programme. Les détails relatifs à cet appel à projets ainsi que les conditions d'admissibilité seront disponibles dès le 13 février prochain sur le site web du CALQ.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos du Conseil des arts de Montréal

Offrant différentes formes d'accompagnement, le Conseil des arts de Montréal repère, soutient et reconnaît l'innovation artistique et l'expression créative dans toute leur diversité pour faire rayonner les artistes et les organismes de création, de production et de diffusion montréalais. Jouant un rôle unique de catalyseur, il contribue depuis 1956 à faire de Montréal une métropole culturelle vibrante, reconnue ici et ailleurs pour sa vitalité artistique.

