TORONTO, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Le soutien aux collectivités pour les aider à se remettre des impacts de la COVID-19 est un élément essentiel du Cadre de relance sécuritaire établi entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé qu'un financement fédéral maximal de 2 milliards de dollars allait être mis à la disposition des collectivités de tout le Canada. Ces fonds permettront de soutenir les travailleurs de première ligne et les services municipaux essentiels pour assurer la sécurité de la population pendant la reprise économique. Les gouvernements provinciaux et territoriaux continueront à soutenir les municipalités et effectueront, au cours du présent exercice, des investissements correspondant au montant de l'aide financière fédérale.

Et pour aider les villes à maintenir leurs réseaux de transport en commun en état de marche afin que les Canadiens puissent se rendre au travail et rentrer chez eux en toute sécurité, le gouvernement du Canada fournira 1 milliard de dollars de financement fédéral pour le transport en commun a annoncé aujourd’hui la ministre McKenna.

Les travailleurs essentiels de première ligne ont besoin de transports en commun efficaces, les parents ont besoin de services de garde pour leurs enfants, les responsables de la santé publique doivent être en mesure de suivre et de contenir les épidémies, tout le monde a besoin d'équipement de protection individuelle, et les personnes vulnérables, y compris les personnes âgées, ont besoin d'un soutien accru à mesure que le Canada rouvrira progressivement ses portes, tout en limitant la propagation de la COVID-19.

Ces services pratiques et essentiels fournis par les villes de tout le pays figurent parmi les sept domaines prioritaires du Cadre de relance sécuritaire de 19 milliards de dollars annoncé le 16 juillet par le premier ministre Justin Trudeau.

Le Canada s'est également engagé à assurer une relance sûre dans les municipalités grâce à son plan d'infrastructure, qui donne lieu à des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et renforce les collectivités.

Citations

« Les gens ont besoin de services de première ligne essentiels, notamment les transports en commun, pour pouvoir retourner au travail en toute sécurité et soutenir notre économie. Les villes du Canada fournissent ces services. Il n'y a pas de reprise sans reprise municipale. Si nos villes ne fonctionnent pas, notre économie ne fonctionne pas. Le Cadre de relance sécuritaire aidera le Canada à se remettre sur pied. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le Cadre de relance sécuritaire soutiendra également les mesures visant à accroître le dépistage et la recherche des chaînes de transmission du virus afin de protéger les Canadiens contre une future épidémie, et de soutenir nos réseaux de soins de santé, y compris les services destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Le Cadre contribuera à l'acquisition d'équipements de protection individuelle pour aider nos travailleurs essentiels et à la protection des personnes plus vulnérables, y compris nos personnes âgées.

En outre, un nouveau programme temporaire de soutien au revenu permettra aux travailleurs qui n'ont pas de congés de maladie payés d'avoir accès à 10 jours de congé de maladie payé liés à la COVID-19.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui comprend 5 milliards de dollars pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a soutenu des milliers de projets chaque année et compte 18 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les routes.

Document d'information

Priorités pour relancer l'économie canadienne en toute sécurité

