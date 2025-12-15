MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Pierre Karl Péladeau, au nom de Financière Outremont Inc. (« Financière Outremont »), détenant près de 10% des actions de Transat AT Inc. (« Transat » ou la « Société »), prends acte de la réponse publiée par la Société, à la suite de sa demande portant sur la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires, afin d'apporter des modifications au Conseil d'administration visant à assurer l'avenir de la Société et à bâtir une Transat plus forte et prospère.

« Nous sommes évidemment déçus mais pas nécessairement surpris de constater l'absence de sentiment d'urgence chez les membres du Conseil d'administration. Nous sommes convaincus qu'il est essentiel de revitaliser le Conseil d'administration et recapitaliser le bilan déficient de Transat afin de lui permettre d'être un transporteur dominant, au bénéfice de l'ensemble des actionnaires et parties prenantes. Nous avons hâte de pouvoir travailler en ce sens, » affirme Pierre Karl Péladeau, au nom de Financière Outremont Inc.

« L'accusation de prise de contrôle évoquée par la Société est catégoriquement fausse. Dans les faits, cela constitue de nouveau une esquive des véritables problèmes de la compagnie et une tentative de distraire les parties prenantes de l'entreprise de l'amener à bon port. Ceci est une rhétorique banale et prévisible de la part de la Société, qui ignore simplement que les améliorations que nous proposons au C.A, avec trois (3) nouveaux membres au conseil d'administration sur un nombre total de six (6) membres, sont nécessaires afin d'assurer l'ajout d'une expertise en redressement d'entreprise et en création de valeur. Il n'y a aucune raison de ne pas réussir avec Transat ce que nous avons pu accomplir avec Vidéotron, en faisant un succès financier pour les actionnaires et une réussite pour les clients en service à la clientèle, tout en introduisant des facteurs d'innovation, et ce avec l'aide des employés de Transat, » ajoute Pierre Karl Péladeau.

Il est urgent que ce Conseil soit renouvelé et que des administrateurs qui ont un véritable intérêt au succès financier et économique de la Société prennent leur place, alors que les membres actuels se sont malheureusement montrés incapables, depuis plusieurs années, de redresser l'entreprise ou d'injecter des nouveaux capitaux nécessaires pour investir dans des projets de croissance. La situation chaotique et malheureuse dans laquelle se sont retrouvés les passagers lors du récent conflit avec ses pilotes n'est qu'une autre démonstration de l'absence de direction de leur part.

Aujourd'hui : Une Transat sous-performante et brisée

Sous la direction du Conseil d'administration actuel, Transat a affiché des performances opérationnelles et financières constamment inférieures aux attentes, entraînant une destruction de valeur pour les actionnaires et un bilan financièrement déséquilibré. Plus de cinq mois se sont écoulés depuis que Transat et le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (CFUEC), ont signé une entente de financement, sans l'approbation des actionnaires, visant à restructurer la dette contractée par la Société durant la pandémie de COVID-19. À cette époque, Transat a reconnu elle-même qu'elle était confrontée à d'importantes difficultés financières.

Sous-performance opérationnelle et financière: Transat a enregistré cinq années consécutives de bénéfice par action négatif, reflétant une sous-performance opérationnelle persistante et des défis financiers. Transat a constamment affiché les pires marges parmi ses pairs, avec une marge EBITDAR moyenne sur cinq ans de 15,9 %, représentant un écart de 2 290 points de base par rapport à son groupe de référence de compagnies aériennes nord-américaines.

Sous-performance des rendements: Au cours des 5 dernières années, les actions de Transat ont chuté de 57%, ce qui en fait le grand perdant parmi ses pairs. En revanche, les actions des compagnies aériennes concurrentes sont en hausse de 31%, et l'indice composé S&P/TSX est en hausse de 82%. En toute évidence, les actionnaires ont perdu confiance et sont désengagés. Les seuls actionnaires institutionnels restant dans la Société sont la Financière Outremont, La Caisse, et le Fonds de solidarité FTQ. Tel est le désengagement des actionnaires, que lors de la dernière assemblée annuelle des actionnaires le 29 avril 2025, le quorum minimum de 25% des actionnaires n'a pu être atteint, ce qui a forcé la Société à annuler son assemblée, et de la repousser au 1er mai, pour éviter le quorum minimal de 25%.

Bilan déficient: Transat demeure fortement surendettée (malgré la restructuration de la dette du CUGE) à 5,5x Total Debt/EBITDAR[1], comparativement à la moyenne de son groupe de référence de 4,0x. De plus, Air Canada se négocie à 3,7x TEV/EBITDAR, ce qui implique une valeur capitalistique limitée, voire nulle; pour Transat post-restructuration. ([1]Ajusté pour les événements subséquents)

Accès limité aux nouveaux capitaux: Les actionnaires sont désengagés, et la Société n'est pas finançable, ce qui exerce une pression à la baisse supplémentaire sur l'action, aggravant un sentiment des investisseurs déjà faible. De plus, en vertu des clauses restrictives dans la convention de crédit fédérale actuelles de la Société, négociée par le C.A., celle-ci est grevée de balayages de flux de trésorerie aux termes des dispositions relatives aux événements de remboursement obligatoire, obligeant a remettre 50% de toutes sources de financement future au CUGE, ce qui laisse peu de flexibilité à la Société pour générer des liquidités supplémentaires. Les clauses restrictives de la dette favorisent un remboursement de la dette fédérale, et restreignent la capacité de Transat à générer des liquidités supplémentaires pour investir dans des projets de croissance.

Gouvernance questionnable: Transat a un Conseil excessivement gonflé avec 11 membres, ce qui entraîne une bureaucratie inefficace et des coûts injustifiables. De plus, la restructuration récente de la dette du CUGE a été exécutée sans l'approbation des actionnaires, malgré des questions et préoccupations légitimes soulevées par le deuxième actionnaire en importance de la Société ainsi que par des médias réputés; de telles actions soulèvent de sérieuses inquiétudes quant aux normes de gouvernance et à la protection des droits des actionnaires. Pendant ce temps, la rémunération des dirigeants a grimpé en flèche et demeure élevée, malgré la sous-performance soutenue de la Société. Enfin, le Conseil et la direction détiennent conjointement à peine 1,1 % des actions de la Société, démontrant un manque d'alignement économique avec ses actionnaires.

Notre Proposition : Une Transat supérieure, recapitalisée et prospère

Pour obtenir de meilleurs résultats et rétablir la confiance perdue, Financière Outremont estime que Transat doit entreprendre les démarches essentielles suivantes :

Améliorations au sein du Conseil d'administration : Réduction du nombre de membres du Conseil d'administration de onze à six. Trois de ces nouveaux administrateurs, experts reconnus en gestion et en excellence opérationnelle, seront nommés, et trois autres seront des membres actuels du Conseil. Les nouveaux administrateurs soumis aux votes des actionnaires seront Pierre Karl Péladeau, André Brosseau et Jean-Marc Léger.

Améliorations au sein du Conseil d'administration : Réduction du nombre de membres du Conseil d'administration de onze à six. Trois de ces nouveaux administrateurs, experts reconnus en gestion et en excellence opérationnelle, seront nommés, et trois autres seront des membres actuels du Conseil. Les nouveaux administrateurs soumis aux votes des actionnaires seront Pierre Karl Péladeau, André Brosseau et Jean-Marc Léger.

Restructuration du bilan : Restructurer le bilan déficient de Transat afin d'assurer sa pérennité et fournir à la Société les nouveaux capitaux dont elle a tant besoin pour investir dans des initiatives de croissance.

Restructurer le bilan déficient de Transat afin d'assurer sa pérennité et fournir à la Société les nouveaux capitaux dont elle a tant besoin pour investir dans des initiatives de croissance. Examen stratégique : Lancer un processus d'examen stratégique complet comprenant une évaluation de l'orientation stratégique, de l'allocation du capital, de la haute direction, de la structure des coûts, des investissements et du financement, des partenariats et alternatives stratégiques de la Société.

« Ces actions constituent des étapes nécessaires pour démontrer l'engagement du Conseil d'administration à créer de la valeur pour les actionnaires et autres parties prenantes, ainsi que pour rassurer les principaux intervenants que la stratégie de la compagnie est réalignée sous une supervision améliorée et robuste », affirme Pierre Karl Péladeau, au nom de Financière Outremont Inc.

M. Péladeau de conclure : « Je continue de croire au potentiel de valeur convaincant de Transat A.T. pour l'industrie aérienne canadienne et je suis déterminé à aider à faire progresser les opérations, l'innovation et la croissance de la compagnie, au bénéfice des voyageurs, des communautés et du secteur des transports canadien dans son ensemble. Avec nos équipes, nous souhaitons faire de Transat A.T. Inc. un grand succès comme nous l'avons réalisé avec Vidéotron, notamment avec la création de milliers d'emplois, pour le bénéfice des Québécois et des Canadiens ».

« En tant qu'actionnaire important, nous sommes pleinement engagés dans notre vision d'une Transat plus performante, recapitalisée et prospère. Notre expérience et notre leadership reconnu en matière de croissance et de création de valeur témoignent de la crédibilité de notre approche et nous permettent de soutenir efficacement cet effort. Nous sommes prêts à collaborer de manière constructive avec le Conseil d'administration et l'entreprise afin de concrétiser rapidement le plan à long terme et nous nous réjouissons à l'idée d'échanger avec nos collègues actionnaires et les autres parties prenantes clés de Transat sur la meilleure voie à suivre pour l'entreprise ».

Conseillers

Canaccord Genuity agit à titre de conseiller financier et Osler, Hoskin & Harcourt LLP agit à titre de conseiller juridique à Financière Outremont Inc.

Une présentation complète est disponible sur transataction.ca

Déclarations prospectives et mise en garde

Ce communiqué peut contenir des « informations prospectives » et/ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés sont souvent identifiés par des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire » et autres expressions similaires, et peuvent comprendre des énoncés concernant d'éventuels changements au sein du Conseil d'administration de la Société, la possibilité d'injections de capitaux, des examens stratégiques et/ou des améliorations opérationnelles, ainsi que les résultats escomptés de ces actions. Les informations prospectives reposent sur des hypothèses jugées raisonnables à la date des présentes, mais sont assujetties à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Financière Outremont Inc. ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives.

Sauf indication contraire, les opinions exprimées sont celles de Financière Outremont Inc., en sa qualité d'actionnaire de Transat A.T. Inc., et se fondent sur l'information publique et son analyse. Financière Outremont Inc. n'est affiliée ni à Transat A.T. Inc., ni à son Conseil d'administration, ni à sa direction. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des renseignements contenus dans le présent document, et toute responsabilité est exclue dans toute la mesure permise par la loi.

Le présent communiqué ne constitue pas, et ne prétend pas constituer, une sollicitation de procurations au sens des lois applicables. Les actionnaires de la Société ne sont expressément pas invités à donner, à s'abstenir ou à révoquer une procuration. Toute sollicitation de procurations par Financière Outremont Inc. sera effectuée conformément aux lois applicables en matière de droit des sociétés et de valeurs mobilières, et pourrait notamment inclure une circulaire de sollicitation de procurations. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit.

Pour information : transataction.ca

