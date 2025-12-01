Financière Outremont inc., un actionnaire important de Transat A.T. inc. détenu par Pierre Karl Péladeau, a demandé la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires afin d'apporter des modifications au Conseil d'administration et de positionner Transat en vue de changements importants visant à assurer l'avenir de l'entreprise et à bâtir une Transat plus forte, recapitalisée et prospère.

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Financière Outremont inc. (« Financière Outremont »), société d'investissement détenue par M. Pierre Karl Péladeau, deuxième actionnaire en importance de Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société »), qui détient une participation économique et des droits de vote d'environ 9,5 %, annonce avoir demandé la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société, conformément au droit des sociétés applicable. Cette demande vise à réduire le Conseil d'administration à six administrateurs, dont trois candidats hautement qualifiés ayant fait leurs preuves en matière de création de valeur. Financière Outremont a demandé à la Société de tenir l'assemblée dès que possible, et en tout état de cause au plus tard le 6 février 2026, et de ne pas entreprendre ni approuver de transaction importante avant que l'assemblée n'ait eu lieu et que les actionnaires n'aient eu l'occasion d'exprimer leur avis sur le Conseil d'administration de la Société et son orientation future.

Cette demande fait suite à nos efforts répétés pour dialoguer de manière constructive et confidentielle avec le Conseil d'administration au sujet des solutions proposées pour améliorer Transat. Plus récemment, le 17 novembre 2025, nous lui avons adressé une lettre exposant les graves lacunes de Transat et proposant des mesures cruciales pour redresser la situation, et d'autres communications depuis. Nos propositions ont systématiquement été rejetées par le Conseil d'administration, et l'absence de réponse constructive à notre lettre a mis en évidence l'urgence d'un changement. Nous sommes convaincus que de nombreux actionnaires et parties prenantes clés de la Société partagent nos préoccupations. C'est pourquoi nous nous voyons contraints de soulever publiquement ces questions et de présenter cette demande, dans l'espoir qu'une plus grande transparence incitera le Conseil d'administration à agir avec détermination et dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires et parties prenantes de Transat.

Sous la direction du Conseil d'administration actuel, Transat a affiché des performances opérationnelles et financières constamment inférieures aux attentes, entraînant une destruction de valeur pour les actionnaires et un bilan financièrement déséquilibré. Plus de cinq mois se sont écoulés depuis que Transat et le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (CFUEC), ont signé une entente de financement, sans l'approbation des actionnaires, visant à restructurer la dette contractée par la Société durant la pandémie de COVID-19. À cette époque, Transat a reconnu elle-même qu'elle était confrontée à d'importantes difficultés financières. Or, le bilan de Transat demeure déficient, caractérisé par un endettement excessif et un accès limité à de nouveaux capitaux. L'action de Transat a chuté de 57 % en cinq ans, ce qui en fait la moins performante de son secteur, tandis que ses concurrents ont progressé de 31 % sur la même période et que l'indice composé S&P/TSX a bondi de 82 %.

Pour obtenir de meilleurs résultats et rétablir la confiance perdue, Financière Outremont estime que Transat doit entreprendre les démarches essentielles suivantes :

Améliorations au sein du Conseil d'administration : Réduction du nombre de membres du Conseil d'administration de onze à six. Trois de ces nouveaux administrateurs, experts reconnus en gestion et en excellence opérationnelle, seront nommés, et trois autres seront des membres actuels du Conseil. Les nouveaux administrateurs seront Pierre Karl Péladeau, André Brosseau et Jean-Marc Léger. André Brosseau assumera la présidence du Conseil.





Réduction du nombre de membres du Conseil d'administration de onze à six. Trois de ces nouveaux administrateurs, experts reconnus en gestion et en excellence opérationnelle, seront nommés, et trois autres seront des membres actuels du Conseil. Les nouveaux administrateurs seront Pierre Karl Péladeau, André Brosseau et Jean-Marc Léger. André Brosseau assumera la présidence du Conseil. Restructuration du bilan : Restructurer le bilan déficient de Transat afin d'assurer sa pérennité et fournir à la Société les nouveaux capitaux dont elle a tant besoin pour investir dans des initiatives de croissance .





Restructurer le bilan déficient de Transat afin d'assurer sa pérennité et fournir à la Société les nouveaux capitaux dont elle a tant besoin pour investir dans des initiatives de croissance Examen stratégique : Lancer un processus d'examen stratégique complet comprenant une évaluation de l'orientation stratégique, de l'allocation du capital, de la haute direction, de la structure des coûts, des investissements et du financement, des partenariats stratégiques et des alternatives stratégiques de la Société.

« Ces actions constituent des étapes nécessaires pour démontrer l'engagement du Conseil d'administration à créer de la valeur pour les actionnaires et autres parties prenantes, ainsi que pour rassurer les principaux intervenants que la stratégie de la compagnie est réalignée sous une supervision améliorée et robuste », affirme Pierre Karl Péladeau, au nom de Financière Outremont inc.

M. Péladeau de conclure : « Je continue de croire au potentiel de valeur convaincant de Transat A.T. pour l'industrie aérienne canadienne et je suis déterminé à aider à faire progresser les opérations, l'innovation et la croissance de la compagnie, au bénéfice des voyageurs, des communautés et du secteur des transports canadien dans son ensemble. Avec nos équipes, nous souhaitons faire de Transat A.T. inc. un grand succès comme nous l'avons réalisé avec Vidéotron, notamment avec la création de milliers d'emplois, pour le bénéfice des Québécois et des Canadiens ».

« En tant qu'actionnaire important, nous sommes pleinement engagés dans notre vision d'une Transat plus performante, recapitalisée et prospère. Notre expérience et notre leadership reconnu en matière de croissance et de création de valeur témoignent de la crédibilité de notre approche et nous permettent de soutenir efficacement cet effort. Nous sommes prêts à collaborer de manière constructive avec le Conseil d'administration et l'entreprise afin de concrétiser rapidement le plan à long terme et nous nous réjouissons à l'idée d'échanger avec nos collègues actionnaires et les autres parties prenantes clés de Transat sur la meilleure voie à suivre pour l'entreprise ».

