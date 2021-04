La TD reçoit un prix d'excellence en intelligence artificielle pour avoir soutenu le bien-être financier des clients grâce à l'innovation et à l'intelligence artificielle

TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) a remporté un prix d'excellence en intelligence artificielle 2021, un programme mis sur pied par le Business Intelligence Group qui souligne les entreprises, les produits et les personnes qui tirent parti de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes du monde réel. La TD a été récompensée dans la catégorie « produit », sous le volet « agent intelligent », pour les expériences numériques fondées sur l'intelligence artificielle lancées récemment et accessibles dans l'application mobile de la Banque, qui offrent aux utilisateurs une expérience plus personnalisée en fonction de leurs comportements et opérations antérieurs.

« Notre objectif consiste à toujours offrir à nos clients des expériences numériques plus personnalisées qui sont adaptées à leurs besoins », indique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, TD. « Ce prix témoigne de la passion et de l'enthousiasme de nos équipes, qui s'efforcent de répondre aux besoins changeants de nos clients dans un monde de plus en plus numérique ».

En novembre 2020, la TD a lancé des notifications numériques dans son application mobile au Canada, notifications reposant sur l'intelligence artificielle propulsée par Layer 6, la division d'intelligence artificielle de la TD, et qui contiennent des conseils proactifs destinés à certains clients de la Banque susceptibles de pouvoir bénéficier de prévisions de solde faible et d'alertes sur leurs paiements à venir. Ces notifications ont été conçues pour aider les clients à gérer leurs dépenses de manière proactive.

Le Business Intelligence Group souligne le talent et la performance dans le monde des affaires. L'organisme cite son système de notation exclusif et unique, qui évalue de manière sélective les performances dans de nombreux domaines d'activité et récompense les entreprises dont les réalisations surpassent celles de leurs pairs.

« Nous sommes fiers de désigner la TD comme lauréate dans le cadre de notre programme de prix d'excellence en intelligence artificielle », souligne Maria Jimenez, responsable des nominations, Business Intelligence Group. « Nos juges reconnaissent que la TD a tiré parti de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la vie de ses clients ».

À propos du Groupe Banque TD

