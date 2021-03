Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec réalise son premier gala-bénéfice avec un hommage à Roland Emmerich

« C'est un réel privilège de pouvoir rassembler les principaux acteurs de l'industrie pour soutenir la mission de notre organisme. Nous espérons que ce gala-bénéfice devienne une tradition, et que la générosité des invités permette à des projets porteurs et innovants de voir le jour », affirme Pierre Moreau , directeur général du BCTQ.

Animée par Meeker Guerrier, la soirée a débuté par des prises de paroles officielles de la part de M. Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Jean Boulet, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications ainsi que Mme Valérie Plante, Mairesse de la Ville de Montréal. Ils ont tous souligné l'apport du BCTQ au développement économique du Québec comme centre de production-multiécran. Ils ont aussi chaleureusement remercié Roland Emmerich, l'invité d'honneur du gala, pour son travail exceptionnel en tant que réalisateur, scénariste et producteur. Toutes et tous ont souligné son apport à la communauté cinématographique et au Québec où il a tourné à cinq reprises.

Un entretien de 30 minutes mené par Brendan Kelly journaliste à The Montreal Gazette et à Taste Test Dude à la radio de la CBC a ensuite eu lieu. Un entretien dynamique qui a permis au réalisateur de nous parler de son lien de proximité avec le Québec et notamment de la grande diversité architecturale qu'on y retrouve.

Habitué de Montréal, Roland Emmerich y a tourné la majorité de ses derniers longs-métrages, dont « Midway », mais aussi « The Day After Tomorrow » et « White House Down ». « Moonfall », son prochain film à grand déploiement, a été tourné cet automne à Montréal et s'est terminé à la fin janvier. Le long-métrage est produit et financé de façon indépendante par Roland Emmerich et sa société de production, Centropolis Entertainment à travers laquelle il supervise la production, le financement, la distribution et le marketing en collaboration avec Lionsgate, AGC Studios et les partenaires de distribution du film dans le monde entier, notamment Huayi Brothers en Chine.

« À Montréal, l'engagement et la motivation des équipes envers mes projets recèle un ''je ne sais quoi'' de très européen. J'apprécie cette ambiance à l'européenne ainsi que la passion des membres qui œuvrent au sein des équipes. Montréal possède aussi des studios de tournage situés au centre-ville, accessible en quelques minutes seulement. De plus, le Québec offre des incitatifs fiscaux intéressants et compétitifs. » a expliqué Roland Emmerich

La soirée s'est poursuivie par des témoignages émouvants des proches collaborateurs de Roland Emmerich au Québec, Bethan Mowat, assistante à la réalisation, Lorette Leblanc, superviseure de scénario, Mario Davignon, concepteur costume et Caroline Saunders, assistante personnelle. Enfin la célèbre artiste autochtone, Alanis Obomsawin, a remis une de ses œuvres en cadeau à Roland Emmerich. Un moment d'une grande noblesse, fortement apprécié par les invités, alors que Mme Obomsawin a pris le temps et le soin de livrer l'essence de l'œuvre remise à Roland Emmerich.

Le BCTQ remercie ses commanditaires de la soirée sans qui celle-ci n'aurait pas été possible : Grandé Studios, Difuze, Lionsgate et BAM Music Library.

À propos du BCTQ

Créé en 2006, le BCTQ est un organisme sans but lucratif qui contribue au développement et à la compétitivité du Québec comme centre de production-multiécran de calibre international. En tant qu'agence de développement économique, il a la mission de générer des investissements en territoire québécois en s'appuyant sur des programmes d'incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des membres de la filière, la diversité architecturale, la qualité des infrastructures et la capacité de l'industrie à exporter ses produits sur les marchés étrangers.

Le BCTQ reçoit le soutien de ses partenaires : Air Canada, BNC, BFL, Corporate Stays, Demers Beaulne, Difuze, EP Canada, Fairmont Hotels & Resorts, Hôtel Gault/Monville, Hybride, MELS, Miller Thomson, Grandé Studios, Raymond Chabot Grant Thornton, Rodeo FX, Hôtel William Gray, Hôtel Mount Stephen ainsi que celui des différents paliers gouvernementaux : fédéral, provincial et municipal.

Pour toute information supplémentaire, visitez le www.bctq.ca .

