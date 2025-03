BUDGET 2025-2026 : LE BCTQ SOULIGNE UNE CONTINUITÉ NÉCESSAIRE POUR LA PRODUCTION LOCALE, MAIS DÉPLORE L'ABSENCE DE SOLUTIONS POUR LES EFFETS VISUELS ET L'ANIMATION

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec (BCTQ) prend acte du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, qui reconduit pour la prochaine année le soutien financier à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour les secteurs cinématographique et télévisuel. Cette continuité, réclamée et soutenue par le BCTQ, est nécessaire pour assurer la stabilité de la production audiovisuelle locale et la poursuite de projets porteurs au Québec. Elle répond à une demande claire du milieu, soucieux de préserver les acquis dans un contexte marqué par l'incertitude économique.

Néanmoins, le BCTQ exprime sa profonde déception face à l'absence de dispositions visant à corriger les effets néfastes de la mesure instaurée en mars 2024, qui plafonne à 65 % les dépenses de main-d'œuvre admissibles dans le cadre du crédit d'impôt pour services de production cinématographique : volet effets visuels et animation. Cette mesure, entrée en vigueur sans consultations préalables avec le milieu, a eu un effet direct, négatif et immédiat sur la compétitivité des entreprises québécoises. Le BCTQ rappelle que ces secteurs contribuaient à la hauteur de plus de 1,2 milliard de dollars à l'économie québécoise en 2023, avant le plafonnement du crédit d'impôt.

Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026, le BCTQ a proposé une solution fiscale à coût nul, fondée sur un rehaussement du plafond à 85 % et l'instauration d'un seuil minimum de 40 %, visant à rétablir la compétitivité des entreprises québécoises durement affectées par la mesure actuelle. Cette proposition, élaborée en concertation avec les acteurs de l'industrie, avait reçu un large appui du milieu, tant du côté des entreprises que des travailleurs.

Malgré cela, le gouvernement n'a pas retenu cette recommandation. Les conséquences sont concrètes et préoccupantes : selon des résultats préliminaires de l'enquête annuelle du BCTQ sur la rémunération et l'emploi dans ces secteurs, le nombre d'emplois dans les studios d'effets visuels et d'animation a diminué de 44,8 % en 2024, par rapport à 2023, soit une perte estimée à environ 2 100 postes. En 2022, ces secteurs comptaient pourtant plus de 8 000 emplois. De plus, trois studios ont cessé leurs activités au Québec. Le BCTQ anticipe d'autres fermetures et mises à pied d'ici juin 2025 si aucune action corrective n'est mise en œuvre. Le risque est grand de voir le Québec perdre des expertises clés dans des domaines hautement spécialisés, difficilement récupérables à court terme. En ce sens, le budget présenté aujourd'hui est nettement insuffisant pour répondre à l'ensemble des défis auxquels l'industrie est confrontée.

« Je salue le renouvellement du soutien financier à la SODEC, qui permettra aux entreprises du secteur de la production locale de maintenir le cap dans un contexte fragile. En revanche, l'absence de mesures et de considérations pour les secteurs des effets visuels et de l'animation est difficile à justifier. Ces secteurs sont parmi les plus innovants et les plus performants de l'industrie audiovisuelle québécoise, et ils méritent un soutien clair et structurant. », a déclaré Stéphane Cardin, président-directeur général du BCTQ.

Il ajoute : « Je souhaite réitérer l'engagement du BCTQ à collaborer avec les autorités gouvernementales afin de trouver des solutions adaptées aux défis de l'industrie audiovisuelle québécoise. J'appelle également l'ensemble des acteurs du milieu à se mobiliser pour défendre l'avenir des secteurs des effets visuels et de l'animation. »

À propos du BCTQ

Créé en 2006, le BCTQ est un organisme sans but lucratif qui contribue au développement et à la compétitivité du Québec comme centre de production-multiécran de calibre international. En tant qu'agence de développement économique, il a la mission de générer des investissements en territoire québécois en s'appuyant sur des programmes d'incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des membres de la filière, la diversité architecturale, la qualité des infrastructures et la capacité de l'industrie à exporter ses produits sur les marchés étrangers.

