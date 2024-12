MONTRÉAL, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Le Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec (BCTQ) est heureux d'annoncer la nomination de Stéphane Cardin à titre de président-directeur général de l'organisation. Possédant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine culturel, Monsieur Cardin occupait jusqu'à récemment le poste de directeur des affaires institutionnelles pour le Canada chez Netflix. Il a auparavant occupé les fonctions de vice-président, industrie et affaires publiques au Fonds des médias du Canada. M. Cardin a également été directeur général de l'aide fiscale à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Dans chacun de ces rôles, il a eu l'occasion d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes stratégiques visant à renforcer la position de ces organisations auprès des gouvernements, des bailleurs de fonds et des acheteurs internationaux. Son expérience et ses compétences seront des atouts précieux, tant pour le BCTQ que pour la croissance de l'industrie audiovisuelle du Québec.

« Je suis très enthousiaste de me joindre à l'équipe du Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec. Le Québec possède une industrie audiovisuelle dynamique et créative, reconnue mondialement : c'est un privilège de pouvoir contribuer à son rayonnement et son développement dans un contexte hautement compétitif à l'échelle internationale. » - Stéphane Cardin, président-directeur général du BCTQ

« Le conseil d'administration est fier que quelqu'un avec un parcours aussi exceptionnel que celui de Stéphane se joigne à l'équipe du BCTQ. Nous sommes convaincus que son expérience, son talent pour l'élaboration de stratégies, ainsi que sa capacité à bâtir des relations durables avec les différentes parties prenantes du secteur audiovisuel seront des atouts essentiels dans la poursuite du développement et de la promotion de notre industrie. » - Nicolas Savoie, président du conseil d'administration du BCTQ.

Il ajoute : « Le conseil d'administration tient également à remercier Valérie Daigneault et Chanelle Routhier, qui ont assuré la co-direction par intérim de l'organisation au cours des derniers mois. »

Le mandat de M. Cardin à titre de président-directeur général du BCTQ débutera officiellement le 6 janvier 2025.

Créé en 2006, le BCTQ est un organisme sans but lucratif qui contribue au développement et à la compétitivité du Québec comme centre de production-multiécran de calibre international. En tant qu'agence de développement économique, il a la mission de générer des investissements en territoire québécois en s'appuyant sur des programmes d'incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des membres de la filière, la diversité architecturale, la qualité des infrastructures et la capacité de l'industrie à exporter ses produits sur les marchés étrangers.

Pour toute information supplémentaire, visitez le www.bctq.ca.

