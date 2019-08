Le Bureau de la traduction met sur pied un comité consultatif de l'industrie

Ce comité consultatif est l'un des premiers en son genre à l'échelle mondiale. Ses membres sont des professionnels qui représentent le secteur langagier du pays. Ils apporteront un large éventail de points de vue et se pencheront sur l'utilisation et l'incidence de la traduction automatique neuronale, notamment sur l'effort nécessaire pour assurer une traduction de qualité au moyen des nouveaux outils afin de mieux répondre à la demande croissante en matière de traduction.

À la suite des consultations, le Comité rédigera un rapport et formulera des recommandations visant à maintenir la qualité des communications en langues officielles. Les recommandations seront prises en considération dans l'établissement du prochain outil contractuel qu'utilisera le Bureau de la traduction pour obtenir des services de traduction du secteur privé, permettant ainsi de tenir compte de la réalité de l'industrie langagière et d'être juste à la fois pour le gouvernement, pour les entrepreneurs et en définitive, pour les Canadiennes et les Canadiens.

L'utilisation de nouvelles technologies langagières, tel un système de traduction automatique neuronale, permet au Bureau de la traduction de répondre encore plus efficacement aux besoins grandissants en langues officielles. De tels outils permettent aux langagiers professionnels de traduire plus rapidement et, ainsi, de traiter un plus grand nombre de demandes tout en veillant à ce que la qualité demeure la même.

« Ce nouveau Comité consultatif permettra au Bureau de la traduction de moderniser ses opérations et devenir un chef de file dans le secteur. Nous sommes chanceux d'avoir tant de langagiers professionnels qualifiés et novateurs au Canada et croyons qu'il est primordial qu'ils soient bien outillés pour répondre à la demande croissante au Canada. Pour ce faire, il est donc essentiel de les consulter. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« La vision modernisée du Bureau de la traduction consiste à faire de l'organisation un centre d'excellence en services linguistiques. Ces services contribuent à assurer le respect de la Loi sur les langues officielles, que ce soit en ce qui a trait à la promotion de l'anglais et du français, à la langue de travail dans la fonction publique ou à la façon dont le gouvernement communique avec la population canadienne. Le Bureau continuera de se moderniser tout en travaillant étroitement avec ses partenaires, afin d'offrir des services de qualité qui répondent aux attentes des clients. »



Stéphan Déry

Président-directeur général du Bureau de la traduction

Les faits en bref



Au cours des dernières années, les progrès réalisés par les technologies langagières sont considérables, en particulier depuis l'avènement de la traduction automatique neuronale.

La traduction automatique neuronale repose sur des algorithmes qui, à la manière des neurones du cerveau, sont en mesure d'« apprendre » pour devenir de plus en plus efficaces : au fur et à mesure qu'on leur fournit du contenu bilingue, ces algorithmes repèrent les liens entre les mots et deviennent plus habiles à produire des traductions qui tiennent compte du contexte et sont exemptes d'erreurs de langue.

Au Bureau, la traduction automatique neuronale fait déjà partie des outils à la disposition des professionnels et sera entièrement intégrée au flux de travail à l'arrivée du nouveau Système de gestion des demandes de services linguistiques.

Afin de composer le Comité consultatif de l'industrie langagière, le Bureau de la traduction a invité des représentants du milieu gouvernemental et du secteur privé. Il a notamment veillé à assurer la représentation des associations professionnelles, des établissements d'enseignement et de l'industrie.

Les premières rencontres du Comité devraient se tenir dès l'automne 2019.

Voici les membres du Comité consultatif de l'industrie langagière :

Claude Vigneault, CLAUDE VIGNEAULT

,

Daniel Crépeau, DANIEL CRÉPEAU



Danielle Mineault, coordonnatrice des relations avec les fournisseurs, Centre de traitement des demandes, Bureau de la traduction

, coordonnatrice des relations avec les fournisseurs, Centre de traitement des demandes, Bureau de la traduction

Denis Couillard, président associé, Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada

, président associé, Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du

Diane Cousineau, directrice générale, Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

, directrice générale, Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Fabien Côté, président, Stoquart Amériques Inc.



France Cardinal, gestionnaire, Division des services linguistiques, Direction générale des approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada

, gestionnaire, Division des services linguistiques, Direction générale des approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada

Jessica Chagnon, JESSICA CHAGNON

,

Josée Cardinal, directrice, Traduction parlementaire et projets spéciaux, Bureau de la traduction



Julie Poirier, directrice p.i., Terminologie, Traduction anglaise et multilingue et Appui professionnel, Bureau de la traduction

, directrice p.i., Terminologie, Traduction anglaise et multilingue et Appui professionnel, Bureau de la traduction

Louis-André Lepage, vice-président, Services linguistiques, Bureau de la traduction (président du Comité)



Manuel Fresnais, président, Sématos



Marc Olivier, directeur, Traduction française, Bureau de la traduction

, directeur, Traduction française, Bureau de la traduction

Maryse Benhoff, Association de l'industrie de la langue

, Association de l'industrie de la langue

Natali Bourret, trésorière, Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada

, trésorière, Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du

Nathalie Lemieux, directrice, Gestion des ressources, Bureau de la traduction

, directrice, Gestion des ressources, Bureau de la traduction

Robin Ayoub, Association de l'industrie de la langue

, Association de l'industrie de la langue

Ryan Winning , gestionnaire, Langues officielles, Formation et perfectionnement professionnel, Masha Krupp

