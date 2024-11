GATINEAU, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a publié un rapport mettant en lumière les principaux points à retenir du « Sommet canadien de la concurrence 2024 : La dynamique du marché à l'ère de l'IA », qui a eu lieu à Ottawa et en ligne le 16 septembre 2024.

L'événement a réuni des spécialistes d'autorités nationales et internationales de la concurrence, des organismes de réglementation, des entreprises et des organisations non gouvernementales, ainsi que des membres des communautés juridiques et universitaires. Les discussions ont porté sur :

le paysage actuel de l'IA;

l'incidence de l'IA sur la concurrence dans les marchés;

les approches réglementaires internationales et canadiennes en matière d'IA.

Le rapport publié aujourd'hui résume les cinq principaux points à retenir de ces discussions :

L'IA a une incidence sur la concurrence dans tous les secteurs de l'économie, présentant à la fois des occasions à saisir et des risques.

Les cadres réglementaires doivent s'adapter pour relever les défis uniques posés par l'IA.

La coopération internationale est cruciale pour une réglementation et une mise en application de la loi efficaces dans les marchés pilotés par l'IA.

Il est nécessaire d'assurer la transparence des systèmes d'IA pour garantir la responsabilité et la confiance des consommateurs.

Le rôle des grandes entreprises technologiques dans le développement de l'IA est controversé.

Le Bureau remercie l'ensemble des participants et participantes, panélistes et conférenciers et conférencières qui ont contribué à faire avancer la conversation sur ces questions émergentes liées à l'IA. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à discuter de questions relatives à la politique de la concurrence et d'occasions à saisir au cours des prochains sommets de la concurrence dans les années à venir.

Citations

« En tant que gendarme de la concurrence au Canada, le Bureau de la concurrence doit être à l'avant-garde de l'IA et comprendre son incidence sur le paysage concurrentiel. Je suis reconnaissant des importantes contributions de tous ceux et celles qui ont participé au Sommet de cette année, car elles nous aideront à continuer de renforcer notre compréhension des répercussions de l'IA sur la concurrence. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Faits en bref

L'événement de cette année était la cinquième édition annuelle du Sommet canadien de la concurrence. Les sommets précédents ont porté sur l'application numérique de la loi (2020), la concurrence et la croissance économique (2021), la croissance verte ( 2022) et les approches pangouvernementales relatives aux politiques (2024).

les approches pangouvernementales relatives aux politiques (2024). Plus de 500 personnes du Canada et de l'étranger ont assisté au Sommet de 2024.

et de l'étranger ont assisté au Sommet de 2024. Cette édition du Sommet s'inscrit dans le cadre de notre travail continu pour mieux comprendre l'IA, comment elle pourrait affecter la concurrence, et comment nous pouvons aborder les dommages anticoncurrentiels potentiels liés à l'IA et promouvoir la concurrence sur les marchés de l'IA. Ce travail comprend également une collaboration intergouvernementale par l'intermédiaire du Forum canadien des organismes de réglementation numérique et une consultation sur le document de travail sur l'intelligence artificielle et la concurrence plus tôt en 2024.

En lien avec le thème du Sommet de cette année, ce rapport a été rédigé en combinant l'effort humain et la technologie de l'IA. C'est une première pour le Bureau. Nous avons utilisé un programme d'intelligence artificielle pour résumer les discussions tenues lors du Sommet canadien de la concurrence 2024 et pour développer le premier brouillon de ces principaux points à retenir. Le contenu final a été vérifié et contrôlé par le personnel du Bureau.

