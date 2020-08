Le Bureau de la concurrence préserve la concurrence dans des marchés essentiels à la fourniture de services d'électricité et d'Internet aux Canadiens

GATINEAU, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a enregistré un consentement auprès du Tribunal de la concurrence afin de résoudre ses préoccupations relativement à l'acquisition d'Anixter International Inc. par WESCO International Inc., une transaction de 6,1 milliards de dollars qui aurait combiné les deux plus grands distributeurs d'accessoires de lignes électriques et de produits de communication de données au Canada. Ces produits sont des intrants essentiels dans la fourniture de services d'électricité et d'Internet à la population et aux entreprises canadiennes.