Le Bureau de la concurrence prend des mesures contre les pratiques commerciales fausses ou trompeuses dans la vente de billets d'avion en ligne

GATINEAU, QC, le 28 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a pris des mesures pour protéger les consommateurs contre les indications fausses ou trompeuses qui ont pour effet de facturer des frais cachés lors de la vente de billets d'avion pendant qu'il poursuit son enquête sur les pratiques commerciales de FlightHub Group Inc. Le Bureau a conclu un consentement temporaire avec FlightHub, qui lui interdit d'utiliser des pratiques commerciales fausses ou trompeuses sur flighthub.com et justfly.com.

Le Bureau enquête sur les indications de FlightHub relativement aux services liés aux vols, comme la sélection de sièges et l'annulation de vols, qui ont pour effet de facturer des frais cachés. Il semble que FlightHub a généré des millions de dollars de revenus grâce à ces frais. Le Bureau enquête également, entre autres, sur des allégations selon lesquelles le prix des billets augmente parfois après que les consommateurs ont sélectionné leurs vols.

L'enquête se poursuit.

Le Bureau encourage fortement les consommateurs qui estiment avoir été induits en erreur lors de l'achat de billets d'avion en ligne à formuler une plainte en fournissant le plus de renseignements possible.

L'économie numérique du Canada se trouve à un tournant critique, et sa croissance dépend notamment de la confiance des consommateurs à l'égard du marché en ligne. Le Bureau continuera de débusquer et d'examiner les pratiques commerciales trompeuses et anticoncurrentielles dans le marché en ligne afin d'y mettre fin.

Les faits en bref

Le consentement temporaire demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'enquête du Bureau mène à une entente avec FlightHub ou à une décision du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau a examiné des milliers de plaintes de consommateurs concernant les pratiques commerciales de flighthub.com et justfly.com.

Plus tôt cette année, le Bureau a exécuté des mandats de perquisition au siège social de l'entreprise et a saisi des documents pertinents.

FlightHub collabore à l'enquête du Bureau.

Citation

« Dès le début de mon mandat à titre de commissaire de la concurrence, je me suis engagé à ce que le Bureau utilise tous les outils à sa disposition pour mettre un frein aux pratiques commerciales trompeuses dans le marché en ligne. Le consentement conclu aujourd'hui protège les consommateurs contre un dommage pendant que le Bureau poursuit son enquête. »

- Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Liens connexes

Restez branchés :

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

