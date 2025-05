GATINEAU, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence intente une action en justice contre l'entreprise Canada's Wonderland Company pour avoir annoncé en ligne des billets d'entrée à son parc d'attractions et divers autres articles à un prix inférieur à celui que les consommateurs doivent réellement payer. Le Bureau soutient que Canada's Wonderland annonce des prix qui omettent des frais obligatoires fixes de 0,99 $, 6,99 $, 8,99 $ ou 9,99 $.

L'entreprise facture des frais de traitement pour les achats en ligne liés à l'entrée au parc, à partir de 6,99 $ et jusqu'à 8,99 $ ou 9,99 $ selon le nombre d'articles achetés. Pour la plupart des achats de produits non liés à l'entrée au parc, des frais de traitement uniques de 0,99 $ s'appliquent, quel que soit le nombre d'articles.

Le Bureau affirme que Canada's Wonderland a donné, et continue de donner, des indications fausses ou trompeuses au sujet des prix en annonçant des prix inférieurs à ceux que les consommateurs doivent finalement payer, car ces prix excluent des frais obligatoires fixes. Cette pratique, connue sous le nom d'indication de prix partiel, est trompeuse parce que le prix initialement présenté aux consommateurs est inatteignable.

Le Bureau a présenté une demande auprès du Tribunal de la concurrence pour, entre autres, que Canada's Wonderland :

mette fin à la publicité trompeuse;

paye une sanction;

dédommage les consommateurs lésés qui ont acheté des produits par l'intermédiaire du site Web de Canada's Wonderland.

« Les consommateurs canadiens devraient toujours pouvoir se fier au prix initialement annoncé. Nous prenons des mesures contre Canada's Wonderland parce que les tactiques trompeuses comme l'indication de prix partiel ne servent qu'à tromper les consommateurs et à leur nuire. Depuis des années, nous exhortons les entreprises, y compris les vendeurs de billets, à afficher d'emblée le prix total de leurs produits. Je rappelle à toutes les entreprises qu'elles doivent revoir leurs indications de prix pour s'assurer qu'elles n'induisent pas les consommateurs en erreur. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Canada's Wonderland est le plus grand parc d'attractions et parc aquatique du Canada . L'entreprise, dont le siège social est situé à Vaughan ( Ontario ), est une filiale de la société américaine Six Flags Entertainment Corporation.

Wonderland est le plus grand parc d'attractions et parc aquatique du . L'entreprise, dont le siège social est situé à Vaughan ( ), est une filiale de la société américaine Six Flags Entertainment Corporation. Des modifications apportées à la Loi sur la concurrence sont entrées en vigueur le 23 juin 2022 et reconnaissent explicitement l'indication de prix partiel comme une pratique commerciale préjudiciable.

sont entrées en vigueur le 23 juin reconnaissent explicitement l'indication de prix partiel comme une pratique commerciale préjudiciable. Il est contraire à la Loi sur la concurrence d'annoncer des prix inatteignables qui n'incluent pas les frais obligatoires fixes, à moins que ces frais ne soient imposés par le gouvernement aux acheteurs, comme la taxe de vente.

d'annoncer des prix inatteignables qui n'incluent pas les frais obligatoires fixes, à moins que ces frais ne soient imposés par le gouvernement aux acheteurs, comme la taxe de vente. En septembre 2024, le Bureau de la concurrence a remporté une affaire de pratiques commerciales trompeuses contre Cineplex, à qui il reprochait d'avoir donné des indications fausses ou trompeuses au sujet des prix en pratiquant des indications de prix partiel. Le Tribunal de la concurrence a ordonné à l'entreprise de payer 39 millions de dollars et de cesser le comportement en cause.

Avant les modifications de juin 2022, le Bureau a pris des mesures contre l'indication de prix partiel pendant de nombreuses années en vertu des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence .

. Le Bureau a publié une alerte aux consommateurs afin de sensibiliser le public au sujet des cas d'indication de prix partiel et de promouvoir leur signalement.

Nous encourageons fortement toute personne qui soupçonne qu'une entreprise ou une personne donne des indications fausses ou trompeuses sur les prix à le signaler au moyen de notre formulaire de plainte en ligne.

