GATINEAU, QC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence lance officiellement son étude de marché sur la concurrence dans les services intérieurs de transport aérien de passagers. Le lancement de l'étude de marché fait suite à l'achèvement de la consultation sur sa portée et à l'approbation du mandat final par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Cette étude de marché permettra au Bureau de mieux comprendre ce qui est à l'origine des problèmes de concurrence dans l'industrie du transport aérien intérieur. Plus précisément, le Bureau prévoit d'examiner trois sujets clés, à savoir :

l'état de la concurrence dans l'industrie du transport aérien au Canada ;

; les entraves à l'entrée et à l'expansion qui existent dans l'industrie intérieure;

les obstacles qui empêchent les Canadiens et Canadiennes de faire des choix éclairés en matière de transport aérien.

Le Bureau publiera les résultats de l'étude de marché dans un rapport final, qui formulera des recommandations visant à améliorer la concurrence au profit des passagers aériens canadiens, ainsi que des travailleurs et des entrepreneurs qui assurent ces services.

Le Bureau sollicite les observations des personnes qui disposent d'informations pertinentes pour cette étude. Les personnes intéressées peuvent en savoir plus en consultant la page Étude de marché : La concurrence dans l'industrie du transport aérien au Canada. La date limite pour présenter des observations est le 31 août 2024.

« Le transport aérien est un service primordial. Nous savons que bien des gens au Canada sont frustrés par le coût et la qualité des services offerts au pays. C'est un sentiment qui a été mentionné fréquemment dans les plus de 1 400 interventions que nous avons reçues lors de la consultation sur le mandat. Notre objectif avec cette étude de marché est d'examiner l'état actuel de la concurrence dans le secteur du transport aérien au Canada et de déterminer ce qui peut être fait pour l'améliorer. »

Les études de marché permettent au Bureau de la concurrence d'examiner une industrie ou un secteur commercial du point de vue de la concurrence afin de cerner les facteurs qui pourraient nuire à la concurrence.

Ce sera la première étude de marché que le Bureau entreprendra en vertu du cadre renforcé prévu par la Loi sur la concurrence pour les études de marché.

pour les études de marché. Le mandat de l'étude de marché figure dans l'avis d'étude de marché.

Cette étude n'est pas une enquête portant sur des allégations particulières d'actes répréhensibles. Toutefois, si le Bureau trouve des preuves qu'un personne enfreint la loi, il enquêtera et prendra les mesures appropriées.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

