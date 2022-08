GATINEAU, QC, le 25 août 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu des ententes avec Parkland Corporation (Parkland) et Federated Cooperatives Limited (FCL), respectivement, concernant leurs projets d'acquisition de stations-service Husky.

Les ententes contribueront à protéger les consommateurs contre des hausses du prix de l'essence résultant de l'élimination de la concurrence des stations-service Husky dans neuf régions du Sud de l'Ontario et de l'Ouest du Canada.

En novembre 2021, Parkland et FCL ont conclu des accords d'achat distincts pour acquérir 337 stations-service Husky situées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Après un examen approfondi, le Bureau a conclu que les transactions proposées distinctes auraient vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de carburant aux consommateurs dans les marchés locaux suivants :

Gimli ( Manitoba );

( ); Minnedosa ( Manitoba );

( ); Portage La Prairie ( Manitoba );

( ); Dauphin ( Manitoba );

); Melfort ( Saskatchewan );

( ); North Battleford ( Saskatchewan );

( ); Estevan ( Saskatchewan );

); Foam Lake ( Saskatchewan );

( ); Hamilton ( Ontario ).

Pour résoudre les préoccupations du Bureau, Parkland et FCL ont signé des consentements distincts avec le commissaire de la concurrence, selon lesquels :

Parkland vendra six stations-service situées à Hamilton , en Ontario , et FCL vendra la station-service Husky située à Gimli , au Manitoba , à un ou plusieurs acheteurs approuvés par le commissaire.

, en , et FCL vendra la station-service Husky située à , au , à un ou plusieurs acheteurs approuvés par le commissaire. Les stations-service Husky de Portage La Prairie et de Dauphin, au Manitoba , ainsi que d'Estevan, en Saskatchewan , seront transférées à Parkland au lieu de FCL.

et de Dauphin, au , ainsi que d'Estevan, en , seront transférées à Parkland au lieu de FCL. Les ententes d'approvisionnement de Husky pour les emplacements de Foam Lake , North Battleford et Melfort , en Saskatchewan , ainsi que de Minnedosa , au Manitoba , seront transférées à Parkland au lieu de FCL.

Le commissaire est convaincu que ces ententes permettront de résoudre les problèmes de concurrence qui résulteraient vraisemblablement de la transaction proposée.

Les ententes complètes sont disponibles sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau publiera dans les prochains jours un énoncé de position exhaustif résumant l'analyse et les conclusions de son examen.

Citation

« La concurrence dans le secteur de l'essence au détail est une grande source de préoccupation pour les Canadiens. Ces ententes préserveront la concurrence dans le Sud de l'Ontario et l'Ouest du Canada et protégeront les consommateurs contre une hausse des prix à la pompe. Nous restons vigilants et continuerons à prendre des mesures pour résoudre les préoccupations en matière de concurrence dans cet important secteur de l'économie canadienne. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

La marque de stations-service Husky a été acquise par Cenovus Energy au début de 2021. Cenovus vend 337 de ses stations-service Husky et ses ententes d'approvisionnement à Parkland et FCL. Cenovus conservera toutes les activités commerciales, les centres de voyage et les usines de vrac de Husky.

Parkland, dont le siège social se trouve à Calgary , en Alberta , fournit du carburant et des produits pétroliers à des collectivités dans tout le Canada , aux États-Unis et dans les Caraïbes. Elle exploite de nombreuses marques connues dans le secteur de la vente d'essence au détail, comme Ultramar, Pioneer et Chevron.

, en , fournit du carburant et des produits pétroliers à des collectivités dans tout le , aux États-Unis et dans les Caraïbes. Elle exploite de nombreuses marques connues dans le secteur de la vente d'essence au détail, comme Ultramar, Pioneer et Chevron. FCL, dont le siège social est situé à Saskatoon , en Saskatchewan , est une coopérative appartenant à plus de 160 coopératives locales et indépendantes de l'Ouest canadien. Elle œuvre dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie et de la construction, et soutient un réseau de stations-service de détail dans des collectivités de l'Ouest canadien.

, en , est une coopérative appartenant à plus de 160 coopératives locales et indépendantes de l'Ouest canadien. Elle œuvre dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie et de la construction, et soutient un réseau de stations-service de détail dans des collectivités de l'Ouest canadien. Les ententes conclues par voie de consentement contiennent généralement des mesures correctives que le commissaire juge appropriées pour remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleraient vraisemblablement d'une transaction proposée. Une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, un consentement a la force d'une ordonnance judiciaire.

