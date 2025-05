GATINEAU, QC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a obtenu des ordonnances judiciaires lui permettant de recueillir des renseignements afin de faire progresser son enquête sur le projet d'acquisition de Kinectrics par BWX Technologies. BWX Technologies et Kinectrics sont actives dans divers secteurs nucléaires, notamment la médecine nucléaire.

BWX Technologies et Kinectrics, directement ou par l'intermédiaire d'une coentreprise ou d'un partenariat, fournissent des produits et des services à différents niveaux de la chaîne de valeur des isotopes médicaux.

Le Bureau enquête pour déterminer si l'acquisition aurait vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le secteur de la médecine nucléaire au Canada. L'acquisition comprend la participation de Kinectrics dans Isogen, une entreprise qui permet la production d'isotopes médicaux et qui est détenue conjointement avec Framatome Canada.

Les ordonnances judiciaires, rendues par la Cour fédérale du Canada, obligent trois acteurs du marché de la médecine nucléaire à fournir des renseignements et à produire des données et des documents relatifs, entre autres, aux accords de transaction, à la capacité, aux ventes et à la dynamique de la concurrence. Les entités visées par ces ordonnances sont Bruce Power, Ontario Power Generation (OPG) et Framatome Canada.

Le Bureau a également adressé des demandes de renseignements supplémentaires à BWX Technologies et à Kinectrics.

BWX Technologies a annoncé son intention d'acquérir Kinectrics le 7 janvier 2025.

Faits en bref

Les isotopes médicaux sont utilisés par les professionnels de la santé pour diagnostiquer et traiter des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques et le cancer.

Le Bureau de la concurrence peut adresser des demandes de renseignements supplémentaires aux parties d'un projet de fusion pendant un délai d'attente de 30 jours pour les transactions devant faire l'objet d'un avis . Les transactions devant faire l'objet d'un avis sont celles qui atteignent certains seuils financiers et critères définis dans la Loi sur la concurrence.

BWX Technologies est une société américaine cotée en bourse active dans diverses industries nucléaires. Dans le secteur de la médecine nucléaire, l'entreprise traite les isotopes médicaux et fabrique des produits pharmaceutiques finis. BWX Technologies est également partenaire d'OPG pour la production d'isotopes médicaux. La société est active à l'échelle mondiale et dispose d'installations en Ontario et d'un bureau en Colombie-Britannique.

Kinectrics est un fournisseur canadien de services d'ingénierie et de services en centrale pour les installations nucléaires. L'entreprise produit des intrants utilisés pour les isotopes médiaux, tandis que sa coentreprise Isogen produit des isotopes médicaux. L'entreprise est active à l'échelle mondiale et son siège social est à Toronto (Ontario).

Isogen, une coentreprise entre Kinectrics et Framatome Canada basée au Canada, utilise la technologie des réacteurs CANDU pour permettre la production d'isotopes médicaux. Isogen travaille en partenariat avec Bruce Power pour produire des isotopes médicaux destinés aux marchés mondiaux.

Bruce Power et OPG exploitent des réacteurs nucléaires CANDU et sont des fournisseurs majeurs d'isotopes médicaux utilisés dans le monde entier. OPG est l'un des plus grands fournisseurs d'énergie d'Amérique du Nord et Bruce Power est l'un des principaux fournisseurs d'énergie nucléaire de l'Ontario. Les deux sociétés ont leur siège en Ontario et sont détenues par des intérêts canadiens.

Les réacteurs CANDU (réacteurs canadiens à deutérium-uranium) sont des réacteurs à eau lourde pressurisée de conception canadienne qui utilisent de l'uranium naturel comme combustible et de l'eau lourde comme modérateur et caloporteur. Les réacteurs CANDU contribuent de manière importante à l'approvisionnement mondial en isotopes médicaux.

Framatome Canada est une filiale de Framatome, une société française qui fournit des produits et des services dans le domaine de l'énergie nucléaire. Framatome est active à l'échelle mondiale dans plus de 20 pays.

