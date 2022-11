GATINEAU, QC, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Le Tribunal de la concurrence a rendu une décision défavorable à la demande du Bureau de la concurrence, qui contestait l'acquisition par la société Parrish & Heimbecker (P&H) d'un silo-élévateur primaire à Virden (Manitoba) auprès de Louis Dreyfus Company (LDC). Bien que nous soyons déçus que le Tribunal se prononce contre notre contestation, nous examinons attentivement la décision du Tribunal afin de déterminer les prochaines étapes appropriées.

En décembre 2019, le Bureau a présenté une demande auprès du Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance qui obligerait P&H à vendre son propre silo à Moosomin (Saskatchewan) ou l'ancien silo de LDC à Virden.

Le Bureau a déposé cette requête pour préserver la concurrence au bénéfice des agriculteurs et clients après avoir conclu que l'acquisition éliminait la rivalité entre les deux seuls silos-élévateurs situés dans un corridor de 180 km de la route Transcanadienne. Avant cette transaction, les deux silos surveillaient de près le prix qu'offraient l'un et l'autre pour le blé et le canola et réagissaient aux activités concurrentielles en offrant de meilleurs prix aux agriculteurs pour leurs céréales canadiennes.

Les motifs du Tribunal sont tenus confidentiels pour le moment. Un résumé de la décision est disponible sur le site Web du Tribunal. Une version publique des motifs sera publiée à une date ultérieure.

