Le Bureau de la concurrence du Canada participe à une consultation visant à moderniser la politique canadienne de la concurrence

GATINEAU, QC, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a été invité par le sénateur Howard Wetston à commenter le cadre de la politique de la concurrence du Canada, et il est maintenant heureux de rendre public son mémoire.

Ce mémoire apporte des idées et des analyses pour contribuer au dialogue qui se déroule actuellement sur la modernisation et le renforcement de la politique canadienne en matière de concurrence.

Le mémoire recommande de mettre à jour la Loi sur la concurrence afin que tous les consommateurs et toutes les entreprises du Canada puissent prospérer dans un marché concurrentiel et innovateur, et avoir une chance équitable de participer à l'économie canadienne. Il se fonde sur l'expérience que le Bureau a acquise en matière d'application de la loi dans tous les secteurs de l'économie.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

