GATINEAU QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente par voie de consentement avec Béton Provincial afin de résoudre des préoccupations en matière de concurrence découlant de son acquisition des activités de CRH Canada Group Inc. (CRH) dans le secteur du béton au Québec.

L'examen du Bureau a permis de conclure que la transaction proposée entraînerait vraisemblablement une diminution sensible de la concurrence pour la fourniture de béton prêt à l'emploi, aussi appelé béton préparé, dans les Laurentides. Cette diminution de la concurrence résulterait de la perte de rivalité entre l'usine de béton prêt à l'emploi de CRH à Mont-Tremblant et les usines de béton prêt à l'emploi de Béton Provincial à Piedmont et Saint-Jérôme. Le Bureau a conclu que le nombre d'autres fournisseurs est insuffisant et que les barrières à l'entrée pour les nouveaux concurrents sont élevées sur ce marché.

Le consentement exige que Béton Provincial vende l'usine de béton prêt à l'emploi de CRH située à Mont-Tremblant, ainsi que les actifs d'exploitation connexes (p. ex. bétonnières), les employés et les contrats avec les clients. La vente se fera à un acheteur indépendant qui devra être approuvé par le commissaire de la concurrence.

Le Bureau est convaincu que la vente permettra de régler les préoccupations en matière de concurrence découlant de la transaction proposée.

Le consentement est accessible sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Faits en bref

Le 19 décembre 2023, Béton Provincial et CRH ont conclu une entente définitive en vertu de laquelle Béton Provincial ferait l'acquisition des activités de CRH liées au ciment et au béton prêt à l'emploi, ainsi que certaines activités liées aux granulats, au Québec.

Le siège social de Béton Provincial est situé dans la ville de Québec. L'entreprise exploite des actifs de production de béton, notamment des usines de béton préfabriqué, des centrales à béton prêt à l'emploi et des carrières de granulats, au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

CRH est une entreprise diversifiée de construction et d'approvisionnement en matériaux de construction qui exerce ses activités dans tout le Canada.

. Un consentement contient des mesures correctives visant à remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement d'une fusion. Le consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

