GATINEAU, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec TransAlta afin de résoudre des préoccupations en matière de concurrence relativement à son acquisition de Heartland Generation.

Après examen, le Bureau a déterminé que la transaction proposée entraînerait vraisemblablement une diminution sensible de la concurrence pour la fourniture d'électricité en gros en Alberta.

Pour répondre aux préoccupations du Bureau, TransAlta a accepté de vendre des entreprises de production d'électricité de Heartland Generation, soit Poplar Hill et Rainbow Lake 4 et 5. La vente sera faite à un ou plusieurs acheteurs indépendants qui devront être approuvés par le commissaire de la concurrence.

Le Bureau est convaincu que la vente permettra de régler les préoccupations en matière de concurrence découlant de la transaction proposée.

Le consentement complet est accessible sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Faits en bref

Le 1er novembre 2023, TransAlta et Heartland Generation ont convenu que TransAlta ferait l'acquisition de l'ensemble des activités commerciales de Heartland Generation en Alberta et en Colombie-Britannique.

TransAlta possède, exploite et développe un parc diversifié d'actifs de production d'électricité au Canada, aux États-Unis et en Australie.

Heartland Generation est le troisième producteur d'électricité en Alberta et fournit de l'électricité à des consommateurs industriels, commerciaux et résidentiels.

Un consentement contient des mesures correctives visant à remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement d'une fusion. Le consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

Liens connexes

Renseignements généraux :

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

