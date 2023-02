GATINEAU, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu un consentement avec Sika AG afin de résoudre des préoccupations en matière de concurrence relativement à son acquisition de MBCC Group.

Un examen du Bureau a permis de conclure que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de systèmes d'adjuvants au Canada. En particulier, elle donnerait à Sika AG un pouvoir de marché accru au Canada. Cela pourrait entraîner des augmentations de prix pour les clients et/ou des diminutions d'autres aspects de la concurrence hors prix, comme l'innovation.

Pour résoudre les préoccupations du Bureau, Sika AG a accepté de vendre certains actifs de MBCC Group à un seul acheteur indépendant qui sera approuvé par le commissaire de la concurrence. Aux termes du consentement, les actifs visés incluent les suivants :

trois usines de productions d'adjuvants au Canada , situées à Nisku , en Alberta , à Brampton , en Ontario , et à Saint-Léonard (Montréal), au Québec;

, situées à , en , à , en , et à Saint-Léonard (Montréal), au Québec; dix usines de production d'adjuvants et un centre de recherche et de développement à Beachwood ( Ohio ), aux États-Unis;

( ), aux États-Unis; un centre de recherche et de développement mondial à Trostberg, en Allemagne.

Le commissaire est convaincu que la vente des entreprises de systèmes d'adjuvants de MBCC Group au Canada et aux États-Unis et du centre de recherche et de développement en Allemagne résoudra les problèmes de concurrence découlant de la transaction proposée au Canada.

Dans le cadre de mesures correctives internationales plus vastes, Sika AG vendra également les entreprises de systèmes d'adjuvants de MBCC Group en Europe (Espace économique européen, Royaume-Uni et Suisse), ainsi que les entreprises de systèmes d'adjuvants et de systèmes de construction de MBCC Group en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout au long de l'examen du Bureau, son personnel a été en communication avec ses homologues internationaux, notamment la Commission européenne, l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni, le département de la Justice des États-Unis, la Commission du commerce de la Nouvelle-Zélande et la Commission australienne de la concurrence et de la consommation.

Faits en bref

Les systèmes d'adjuvants sont des produits qui améliorent et protègent les bâtiments et les structures. En général, ils sont ajoutés au béton pour en modifier les propriétés techniques et les performances pendant le processus d'application ou dans le produit final.

Les systèmes de construction sont des produits utilisés pour protéger et réparer les bâtiments et les structures. Il s'agit notamment de systèmes d'étanchéité, de systèmes de revêtements de sol industriels, de joints de dilatation et de produits d'étanchéité.

Un consentement contient généralement des mesures correctives que le commissaire juge appropriées pour remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleraient vraisemblablement d'une transaction proposée.

Un consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

