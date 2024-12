Le marché des matériaux de construction connaît une expansion rapide en raison de la croissance continue du logement au Canada.

GATINEAU, QC, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec RONA inc. afin de résoudre des préoccupations en matière de concurrence liées à son projet d'acquisition de l'entreprise All-Fab Building Components.

Après examen, le Bureau a déterminé que la transaction proposée entraînerait vraisemblablement une diminution sensible de la concurrence dans la conception, la fourniture et la fabrication de fermes de toit et de poutrelles de plancher utilisées dans la construction de logements dans la région de Saskatoon, en Saskatchewan. Plus précisément, le Bureau a constaté que la perte de rivalité entre Rona et All-Fab entraînerait vraisemblablement une augmentation des prix et une diminution des options pour les clients de la région.

Pour répondre aux préoccupations du Bureau, Rona a accepté de vendre une usine de fabrication de fermes et de poutrelles qu'elle possède à Martensville, en Saskatchewan. La vente se fera à un acheteur indépendant qui devra être approuvé par le commissaire de la concurrence.

Le Bureau est convaincu que la vente permettra de résoudre les préoccupations en matière de concurrence qui pourraient découler de la transaction proposée.

Le consentement complet est accessible sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Faits en bref

Les fermes de toit sont des structures en bois qui assurent le soutien et la solidité d'un toit, tandis que les poutrelles de plancher sont des structures en bois qui soutiennent le plancher. Il s'agit d'éléments essentiels utilisés dans la construction de nouvelles maisons.

Le marché du bois d'œuvre et des matériaux de construction est en pleine expansion en raison de la croissance continue du logement au Canada .

. Rona et All-Fab sont toutes deux présentes sur le marché du bois et des matériaux de construction au Canada . Elles conçoivent, fabriquent et fournissent toutes deux des fermes de toit et des poutrelles de plancher.

. Elles conçoivent, fabriquent et fournissent toutes deux des fermes de toit et des poutrelles de plancher. Rona distribue des matériaux de construction par l'intermédiaire de ses bannières Rona, Dick's Lumber et ZyTech. All-Fab opère sous les noms de Nu-Fab, Alliance Truss, Pacific Truss et Littfin Truss.

Un consentement contient des mesures correctives visant à remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement d'une fusion. Le consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

