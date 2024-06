GATINEAU, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec Bell Média inc. relativement à son projet d'acquisition d'Outedge Media Canada LP, anciennement Outfront Media Canada LP. Cette entente résout les préoccupations en matière de concurrence concernant les services d'affichage publicitaire extérieur fournis par Bell et Outedge à l'aide de leurs inventaires respectifs de panneaux d'affichage et d'actifs d'affichage dans les transports en commun en Ontario et au Québec.

L'enquête du Bureau a conclu que la fusion aurait vraisemblablement pour effet de diminuer considérablement la concurrence dans les villes de Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, dans la région métropolitaine de Montréal et dans la région du Grand Toronto. Outedge et Bell se livraient une concurrence vigoureuse sur ces marchés où il existe un nombre limité de fournisseurs rivaux de services publicitaires extérieurs. La disparition de cette rivalité aurait entraîné une hausse des prix et une réduction des options pour les clients. D'autres entreprises se heurteraient à des obstacles importants pour entrer sur ces marchés ou s'y développer, notamment des règlements stricts et de longues procédures d'obtention de permis pour les fournisseurs de publicité extérieure.

Dans le cadre de cette entente, Bell doit vendre un total de 669 panneaux publicitaires, y compris certains panneaux numériques, dans les cinq marchés. En concevant la mesure corrective, le Bureau a tenu compte des différences entre les actifs d'affichage extérieur de Bell et d'Outedge. L'entente garantira qu'un acheteur dispose d'une diversité suffisante d'actifs pour être un concurrent efficace sur le marché.

Le texte intégral du consentement est disponible sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Faits en bref

L'affichage publicitaire extérieur est un type de publicité hors domicile. Il s'agit notamment des panneaux d'affichage et des actifs d'affichage dans les transports en commun.

Bell est une entreprise de communication qui fournit une vaste gamme de produits et de services de communication et de médias à des clients résidentiels, d'affaires et de gros. Sa filiale Bell Média fournit des services de télévision traditionnelle, de télévision spécialisée, de télévision payante, de diffusion en continu, de médias numériques, de radiodiffusion et d'affichage publicitaire hors domicile et évolué à des clients à l'échelle nationale. Astral Affichage est la division d'affichage publicitaire de Bell Média, qui exploite un réseau d'actifs d'affichage publicitaire au Canada .

. Outedge est l'ancienne filiale canadienne d'OUTFRONT Media Inc, une société de placement immobilier qui fournit de l'espace publicitaire sur des structures et des sites d'affichage aux États-Unis et, avant la conclusion de la transaction, au Canada .

. Un consentement contient généralement des mesures correctives que le Bureau de la concurrence juge appropriées pour remédier aux effets du comportement qui contrevient à la Loi sur la concurrence .

. Le Bureau encourage toute personne qui soupçonne un individu ou une entreprise de se livrer à des activités anticoncurrentielles à le signaler à l'aide de son formulaire en ligne.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

