GATINEAU, QC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a approuvé des acheteurs indépendants pour deux des usines de Domtar Corporation en Ontario :

Dryden Fibre Canada, ULC, une affiliée de First Quality Enterprises, LLC en tant qu'acheteur de l'usine de pâte de Domtar à Dryden ;

; Atlas Holdings LLC en tant qu'acheteur de l'usine de pâte et papier de Domtar à Thunder Bay .

Après avoir examiné l'acquisition de Produits forestiers Résolu inc. par Domtar, le Bureau a enregistré en décembre 2022 un consentement exigeant la vente de ces usines.

L'examen du Bureau a conclu que la fusion entre Domtar et Résolu aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de pâte kraft blanchie de résineux de l'hémisphère nord dans l'Est et le Centre du Canada et dans l'achat de fibre de bois provenant de terres privées dans le Nord-Ouest de l'Ontario. La vente des usines de Dryden et de Thunder Bay résout les préoccupations en matière de concurrence qui découleraient autrement de cette fusion.

Le Bureau a publié un énoncé de position décrivant son analyse de la fusion entre Domtar et Résolu ainsi qu'un résumé de ses conclusions.

Les faits en bref

First Quality Enterprises et ses affiliées sont un groupe d'entreprises qui fabrique, vend et distribue des produits d'hygiène, de papier et d'emballage.

Atlas Holdings possède et exploite des entreprises dans les secteurs de l'automobile, des matériaux de construction, des services et solutions aux entreprises, de la construction, de l'énergie, de l'alimentation et des boissons, des services industriels, des métaux, de l'emballage, de l'imprimerie, de la pâte à papier, du papier et de la logistique.

Domtar, une filiale de Papier Excellence, est l'un des plus grands fabricants de papier et de pâte à papier du Canada .

. Pour de plus amples renseignements sur la transaction entre Domtar et Résolu, consultez le consentement enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

