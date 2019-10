Le bureau de Doug Ford sous occupation collective

TORONTO, le 16 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, des militantes et militants syndicaux de tout l'Ontario ont occupé le bureau de Doug Ford pour demander au gouvernement provincial d'agir afin de prévenir les décès et les blessures au travail chez Fiera Foods.

« Aux grands maux, les grands moyens, et la situation désespérée chez Fiera Foods exige certainement de grands moyens, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Nous demandons au gouvernement de Doug Ford de protéger les travailleuses et travailleurs précaires comme ceux de Fiera Foods, et nous n'acceptons pas le silence comme réponse. »

Unifor se joint à une occupation du bureau de circonscription de Doug Ford dirigée par le Centre d'action des travailleuses et travailleurs et le groupe Jane Finch Action Against Poverty. L'action fait suite aux décès tragiques d'Amina Diaby en 2017 et d'Enrico Miranda le mois dernier chez Fiera Foods à Toronto. Une manifestation de solidarité a également eu lieu le 2 octobre, au cours de laquelle des organisations communautaires et des syndicats ont exprimé leur indignation devant l'absence de réaction du gouvernement aux conditions de travail dans l'usine.

« Deux travailleurs sont morts chez Fiera Foods sous la gouverne du premier ministre Doug Ford et ils pourraient être encore en vie aujourd'hui si son gouvernement avait pris des mesures pour empêcher ces décès, a déclaré Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Nous n'avons pas d'autre choix que d'intensifier les moyens de pression pour faire sortir le Premier ministre d'où qu'il se cache actuellement. »

En 2018, le gouvernement libéral précédent a modifié la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour permettre l'adoption de règlements qui rendraient les employeurs comme Fiera Foods responsables des blessures et des décès au travail lorsqu'ils emploient des travailleurs temporaires. À ce jour, aucun règlement n'a été adopté depuis l'arrivée au pouvoir de Doug Ford. Les organisations qui occupent le bureau de circonscription de Doug Ford demandent conjointement au gouvernement d'adopter ces règlements.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

