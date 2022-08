Le bureau de comté d'Enrico Ciccone est la cible de vandalisme et de vol

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Le bureau de comté de Marquette, du député Enrico Ciccone, a été la cible de vandales, au cours de la nuit dernière. Celui-ci s'est dit ébranlé et impuissant devant les tristes événements.

Le député libéral a du mal à s'expliquer de tels gestes envers un bureau de comté. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins que d'une atteinte aux services aux citoyens, ce qu'il qualifie de tout à fait incompréhensible.

Les malfaiteurs ont dû défoncer un mur mitoyen d'un commerce voisin pour s'introduire dans le bureau de M. Ciccone. Ils ont causé beaucoup de dommages matériels avant de prendre la fuite avec les ordinateurs de tous les employés ainsi que le serveur qui enregistre toutes les images vidéo des caméras de sécurité.

« Je suis extrêmement peiné et inquiet, particulièrement pour mes employés et les citoyens qui nous font confiance. Un bureau de comté, c'est la maison des citoyens. Ce devrait être intouchable. On est là pour servir les gens. »

-Enrico Ciccone, député de Marquette

