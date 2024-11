Le Budget Sac'Hoche, le budget participatif du député d'Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Chaque député du Québec obtient annuellement une somme qu'il peut octroyer de façon discrétionnaire parmi les membres de sa communauté. Alexandre Leduc, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, démocratise pour cette 4e édition du Budget Sac'Hoche 75 000$ pour l'année 2024 - 2025. Cela représente la moitié de son programme de soutien à l'action bénévole. Les projets de citoyens, d'écoles ou d'organismes de sa circonscription seront priorisés lors d'un vote populaire se déroulant le vendredi 29 novembre prochain.

« Chaque année, la démocratisation de mon budget de soutien à l'action bénévole est fort appréciée dans la communauté. J'ai reçu plus de 60 projets emballants de citoyens et citoyennes, d'écoles ou d'organismes. J'ai bien hâte de rencontrer les personnes participantes et les citoyens et citoyennes qui viendront voter. », déclare M. Leduc.

Avec une densité d'organismes communautaires hors du commun, le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve doit jongler entre de nombreuses priorités. Ainsi, mobiliser la population autour de cette question et les sensibiliser à la diversité des besoins ne peut que les convaincre du bienfondé du soutien sociocommunautaire. Cette démarche permet également de redonner du pouvoir aux gens afin qu'ils puissent impacter le développement de notre communauté.

Le 29 novembre prochain, la population d'Hochelaga-Maisonneuve est donc conviée à choisir ses « projets coup de cœur ». Les citoyens et citoyennes voulant participer devront se rendre au CCSE Maisonneuve, situé au 4375 Ontario Est. Le vote aura lieu de 16h00 à 19h30. Bon nombre de personnes et d'organismes portant un projet seront d'ailleurs sur place pour le présenter et échanger avec la population.

