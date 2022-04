« Unifor a le plaisir de constater qu'il y a eu un effort continu pour améliorer la vie des travailleurs au Canada en investissant dans des programmes qui font progresser le pays vers une économie équitable, inclusive et résiliente, a déclaré Lana Payne, secrétaire-trésorière d'Unifor. Mais les objectifs et les investissements sont loin de correspondre à ce dont nous avons besoin après deux années turbulentes de pandémie. »

Ce budget est un choix mitigé pour les travailleurs et les familles. Unifor est ravi de voir que le gouvernement utilise les revenus imprévus générés par une reprise économique plus forte que prévu pour investir dans les gens et l'industrie. Cependant, il n'a pas su saisir les occasions d'améliorer d'importants programmes et services.

Unifor appuie l'élaboration d'une stratégie sur les minéraux essentiels, nécessaire pour maximiser la pleine valeur de l'industrie canadienne des véhicules électriques.

Le directeur québécois, Renaud Gagné, a déclaré que les 3,8 milliards de dollars alloués sur huit ans à l'exploitation minière, à la transformation, à la fabrication et au recyclage envoient un signal fort que le gouvernement est dans ce secteur à long terme, reconnaissant la valeur qu'il créera pour l'économie, notamment en créant et en maintenant de bons emplois.

Le budget prolonge l'itération actuelle du programme iVZE pour les véhicules zéro émission - une mesure qu'Unifor appuie - mais n'élargit pas la portée de l'incitatif global. À moins que les provinces ne prennent le relais, cet incitatif, à lui seul, ne favorisera pas l'adoption de véhicules électriques, surtout pour les prochains modèles construits au Canada.

Le syndicat est également heureux de constater que plus de 500 millions de dollars sont prévus pour l'installation de bornes de recharge supplémentaires pour véhicules électriques. Toutefois, le budget de 2022 ne fournit pas un ensemble de points de repère clairs pour l'infrastructure de recharge, garantissant que l'accès à la recharge sera disponible pour toute personne conduisant des VE à l'avenir.

Unifor s'inquiète également du fait que le budget réitère les plans du gouvernement visant à privatiser le corridor Toronto-Québec de VIA Rail au moyen d'un partenariat public-privé (PPP).

« Ce plan devrait dérailler, a déclaré Mme Payne. La privatisation des transports entraîne une augmentation des coûts, des promesses non tenues, une détérioration des services et la fermeture de routes. La campagne d'Unifor, Remettre le Canada sur les rails , luttera avec véhémence contre cette décision et exigera que le gouvernement crée un service ferroviaire national qui offre des services de transport sécuritaires, fiables et fréquents partout au pays, ainsi que de bons emplois écologiques à long terme. »

Les soins dentaires et l'assurance-médicaments sont des investissements importants dans le système de soins de santé du Canada. Un régime de soins dentaires de 5,3 milliards de dollars entièrement mis en œuvre pour les familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $ en 2025 est une bonne nouvelle, mais attendre jusqu'à la fin de 2023 pour obtenir les détails de l'assurance-médicaments est décevant, surtout du fait que le pays attend déjà depuis des années.

Le gouvernement a prolongé les mesures de soutien temporaires pour les travailleurs saisonniers dans le cadre du programme d'assurance-emploi, mais n'a pas prolongé les autres mesures temporaires qui doivent expirer en septembre, notamment la prolongation de la durée des prestations régulières à 50 semaines et la suspension de l'attribution pour indemnité de cessation d'emploi. Le syndicat a formulé de nombreuses recommandations sur la façon d'améliorer l'assurance-emploi, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pris aucune mesure à cet égard.

Les cas de COVID-19 sont en hausse dans tout le pays. Pourtant, le gouvernement a décidé de ne pas renouveler aucune aide financière accordée aux personnes qui sont trop malades pour travailler ou qui ont besoin d'être isolées.

En ce qui concerne les soins de longue durée, il y avait un espoir que le gouvernement prendrait des mesures importantes pour réorienter ces soins vers des modèles sans but lucratif afin d'améliorer la qualité des soins et l'emploi. Mais aucune mesure n'a été prise à cet égard.

Il y avait aussi l'espoir que le gouvernement se pencherait sur le manque de rémunération et de ressources d'une grande partie de l'économie des soins. Mais, même après toutes les leçons tirées de la pandémie sur la nature essentielle du travail de soins, les travailleurs de l'industrie n'ont vu aucun effort pour augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail ou accroître le personnel.

Le budget prévoit un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le Fonds pour la large bande universelle. Cet investissement permettra d'accroître l'accès à Internet à large bande pour les personnes vivant dans les régions mal desservies, mais il faut veiller davantage à ce que les emplois créés dans ce secteur soient de haute qualité.

Unifor soutient l'investissement de 11 milliards de dollars des libéraux pour soutenir les familles, les enfants et les collectivités autochtones, dont 210 millions de dollars du budget pour aider les collectivités à documenter, à localiser et à commémorer les lieux de sépulture des anciens pensionnats.

Le dividende pour la relance du Canada sera une mesure utile pour remédier aux bénéfices excessifs réalisés par les banques et les compagnies d'assurance pendant la pandémie. En même temps, les efforts déployés ne sont pas à la hauteur des recommandations d'Unifor visant à instaurer l'équité fiscale, notamment la mise en œuvre d'un impôt sur la fortune, l'élimination de nombreuses failles et la répression des paradis fiscaux.

« Nous ne pouvons pas revenir à l'économie que nous avions, a affirmé Mme Payne. Le monde a changé après la pandémie et le gouvernement doit faire pencher la table vers la justice et l'équité. Nous avons hâte de collaborer avec ce gouvernement et de continuer à faire du changement une réalité. »

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour médias ou pour organiser une entrevue de suivi en anglais sur FaceTime, Zoom ou Skype, veuillez communiquer avec la représentante aux communications d'Unifor, Kathleen O'Keefe, [email protected], 416 896-3303.