OTTAWA, ON, le 26 mai 2022 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd'hui une version à l'étude de la ligne directrice B-15, Gestion des risques climatiques. Celle-ci propose un cadre prudentiel plus sensible aux changements climatiques et reconnaît l'incidence de ces changements sur la gestion des risques. Elle énonce également les attentes du BSIF à l'égard des institutions financières fédérales.

Les risques climatiques, qui comprennent les risques physiques et de transition, pourraient avoir des répercussions importantes sur la sûreté et la solidité des institutions financières et sur le système financier canadien dans son ensemble. Pour renforcer leur résilience financière face aux risques climatiques en pleine croissance, les institutions doivent tenir compte des vulnérabilités de leur modèle d'affaires, de l'ensemble de leurs activités et, en fin de compte, de leur bilan.

Le BSIF instaure également des obligations d'informations en matière de changements climatiques conformément au cadre élaboré par le Groupe de travail international sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) (lien en anglais seulement). La communication de ces informations incitera les institutions à améliorer la qualité de leurs pratiques de gouvernance et de gestion des risques relatives aux changements climatiques, ce qui contribuera en retour à la confiance du public envers le système financier canadien grâce à une transparence accrue. Cette approche concorde également avec l'engagement du gouvernement fédéral d'exiger que les institutions financières publient des informations financières sur le climat à compter de 2024.

Compte tenu du rythme des changements dans la gestion des risques climatiques, le BSIF entend examiner et modifier cette ligne directrice selon l'évolution des pratiques et l'harmonisation des normes. Le BSIF invite le grand public à lui faire part de ses commentaires sur la version à l'étude de la ligne directrice B-15 d'ici le 19 août 2022.

Citation

« Pour préserver la résilience du système financier face aux changements climatiques, nous devons être animés d'un plus fort sentiment d'urgence, faire preuve de vigueur et intensifier nos efforts afin de pouvoir donner suite aux menaces que posent ces derniers. La publication de cette version à l'étude de la ligne directrice nous pousse à prendre des mesures visant expressément à prendre en compte les risques climatiques dans nos activités de réglementation et de surveillance de portée plus large. »

-- Peter Routledge, surintendant

Faits en bref

En règle générale, la plupart des institutions financières fédérales en sont aux premières étapes de l'établissement de capacités d'évaluation des risques climatiques.

La version à l'étude de la ligne directrice intègre les commentaires des parties prenantes sur le document de travail de 2021 intitulé Incertitude et changements climatiques . Elle tient également compte des résultats du rapport réalisé par la Banque du Canada et le BSIF en 2022 : Utiliser l'analyse de scénarios pour évaluer les risques liés à la transition climatique .

. Elle tient également compte des résultats du rapport réalisé par la Banque du et le BSIF en 2022 : . Le BSIF prévoit de publier la version finale de la ligne directrice d'ici le début de 2023, laquelle sera accompagnée d'un résumé des commentaires reçus, sans mention des auteurs.

Le risque lié aux changements climatiques est l'un des axes de risque sur lequel le BSIF met l'accent dans sa publication Regard annuel sur le risque.

