OTTAWA, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Bureau du surintendant des institutions financières

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) soumet aujourd'hui à consultation la version à l'étude de son exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (ENASC).

L'ENASC vise à améliorer la compréhension qu'ont les institutions financières fédérales (IFF) au sujet des risques climatiques auxquels elles pourraient être exposées. Il a aussi pour objet de les aider à renforcer leur capacité à mener des analyses de scénarios et des évaluations du risque climatique. De plus, l'exercice entièrement normalisé permettra au BSIF de réaliser une analyse comparative et quantitative des risques climatiques pesant sur les IFF.

Les risques climatiques et la réponse de la communauté internationale aux menaces qu'ils représentent pourraient avoir des répercussions d'ordre prudentiel sur les IFF en plus de toucher la sûreté et la solidité du système financier dans son ensemble. L'ENASC vise à assurer la rigueur de la gestion du risque climatique, ce qui aide le BSIF à inciter les institutions financières à se doter de politiques et procédures pour encadrer et gérer les risques financiers.





Bien qu'ils ne soient pas visés par l'exercice, les succursales de banque étrangère et les régimes de retraite fédéraux sont encouragés à y participer et à formuler des commentaires durant le processus de consultation.

Les institutions peuvent envoyer leurs commentaires sur la version à l'étude de la méthode pour réaliser l'exercice à l'adresse [email protected] d'ici le 22 décembre 2023.

Citation

« L'adoption par les institutions financières de saines pratiques de gestion des risques climatiques donnera au BSIF l'assurance qu'elles ont mis en place les politiques et procédures nécessaires pour gérer les risques financiers. Nous invitons toutes les parties prenantes à formuler des commentaires sur l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

L'ENASC s'appuie sur les leçons tirées de deux projets menés conjointement par le BSIF et la Banque du Canada . Le premier, un projet pilote mené en 2021, s'est conclu par la publication du rapport intitulé « Utiliser l'analyse de scénarios pour évaluer les risques liés à la transition climatique ». Le second, un projet en cours, vise à analyser l'exposition du secteur des prêts immobiliers résidentiels au risque d'inondation.

. Le premier, un projet pilote mené en 2021, s'est conclu par la publication du rapport intitulé « Utiliser l'analyse de scénarios pour évaluer les risques liés à la transition climatique ». Le second, un projet en cours, vise à analyser l'exposition du secteur des prêts immobiliers résidentiels au risque d'inondation. La consultation sur l'ENASC est composée de deux parties. La deuxième partie de la consultation visera à recueillir des commentaires sur la version à l'étude des instructions techniques et d'un classeur Excel consacré à l'ENASC en mars 2024. Le fait de diviser le processus en deux donne aux parties prenantes le temps de passer en revue les documents, et au BSIF, le temps d'étudier les commentaires reçus.

Liens connexes

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Renseignements: Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], Téléphone : 343-550-9373