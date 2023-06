OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a relevé le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) de 50 points de base, pour le faire passer à 3,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque à compter du 1er novembre 2023.

La RSI s'applique aux six plus grandes banques canadiennes, appelées « banques d'importance systémique intérieure », ou BISi. Avec la hausse du taux de la RSI, les institutions seront davantage en mesure de réagir aux potentielles vulnérabilités et disposeront de plus de fonds propres pour continuer d'accorder des prêts et d'éponger des pertes en période d'incertitude. Tout cela contribue ainsi à la résilience à long terme du système financier canadien.

Les vulnérabilités actuelles, y compris les niveaux élevés d'endettement des ménages et des entreprises, la hausse du coût de la dette, et une progression de l'incertitude mondiale concernant les politiques budgétaire et monétaire, combinées au secteur financier canadien qui a montré des signes de vigueur tout au long de l'hiver et du printemps, constituent une occasion pour le BSIF de renforcer la résilience du système.

Le BSIF continuera de suivre la situation de près au Canada et à l'étranger. Si les vulnérabilités existantes s'intensifiaient ou que de nouveaux risques se matérialisaient, le BSIF interviendra pour appuyer la résilience des entités réglementées et aider à préserver la stabilité du système financier canadien.

« En haussant le taux de la RSI à 3,5 %, nous prenons des mesures pour renforcer la résilience des grandes banques canadiennes face aux vulnérabilités. Ce rajustement aidera le Canada à maintenir la résilience de son système financier. La RSI est une marge de sécurité pour le système bancaire qui peut être utilisée au besoin, par exemple lors d'un ralentissement économique. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

La RSI est un outil important qui contribue à la stabilité du système financier du Canada . Elle exige des banques d'importance systémique intérieure, ou BIS i , qu'elles se constituent une réserve de fonds propres reflétant la croissance des vulnérabilités.

. Elle exige des banques d'importance systémique intérieure, ou BIS , qu'elles se constituent une réserve de fonds propres reflétant la croissance des vulnérabilités. Les banques peuvent ensuite recourir à cette réserve lorsque les conditions sont difficiles, ce qui leur permet d'éponger les pertes et de continuer à octroyer des prêts aux entreprises et aux ménages.

Lorsque la situation l'exige, par exemple s'il survenait un ralentissement économique où les pertes des banques augmenteraient et que leurs ratios de fonds propres fléchiraient, le BSIF abaisserait la RSI partiellement ou à zéro et serait disposé à réviser les attentes en matière de fonds propres pour les établir aux alentours du plancher de 8 %, qui assure une capitalisation adéquate.

Le BSIF révise et établit le taux de la RSI en juin et en décembre, mais il peut le modifier à d'autres moments selon les circonstances.

