OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui une mise à jour de son Regard annuel sur le risque pour l'exercice 2023-2024, d'abord paru en avril. Cette mise à jour semestrielle classe par ordre d'importance les risques pesant sur le système financier du pays. Elle offre également un aperçu des consignes prioritaires à court terme visant les institutions financières fédérales (IFF) et les régimes de retraite fédéraux.

Risques liés au sysème financier (Groupe CNW/Bureau du surintendant des institutions financières)

Même si les neuf risques précédemment relevés pèsent toujours sur le système financier, cette mise à jour fait état d'une évolution continue de l'environnement de risque. Elle souligne notamment l'incidence d'une inflation élevée et les signes d'affaiblissement de la qualité du crédit, surtout sur le marché de l'immobilier commercial.

À mesure que l'environnement de risque du secteur financier canadien change, le BSIF fera preuve de transparence à l'égard des mesures qu'il prend pour y faire face.

« Par cette mise à jour d'automne de notre Regard annuel sur le risque, nous faisons part de notre évaluation actualisée de l'environnement de risque aux institutions financières fédérales et des réponses que nous comptons apporter. Notre but est de cerner les risques qui pèsent sur le système financier et de prendre des mesures pour les atténuer afin de renforcer la confiance des Canadiens envers notre système financier. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Le Regard annuel sur le risque paraît annuellement, en avril.

Si les risques touchant le système financier viennent à changer de manière significative en cours d'année, une mise à jour peut être publiée à l'automne.

Les dates de publication sont indiquées sur notre site Web au début de chaque exercice.

