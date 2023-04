Le BSIF publie son Regard annuel sur le risque de 2023-2024

OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Bureau du surintendant des institutions financières

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd'hui son Regard annuel sur le risque de 2023-2024, un rapport qui met en lumière les risques qui, d'après lui, pèseront le plus lourdement sur le système financier canadien cette année. De plus, ce document informe la population canadienne des mesures que le BSIF prendra pour leur répondre.

Le Regard annuel du BSIF sur le risque de 2023-2024 aborde les risques importants suivants :

Risque de repli du marché du logement

Risque de liquidité et de financement

Risque lié à l'immobilier commercial

Risque de contagion depuis le secteur de l'intermédiation financière non bancaire

Risque lié aux prêts commerciaux et aux prêts aux grandes entreprises

Risque lié à l'innovation numérique

Risques climatiques

Cyberrisque

Risque lié aux tiers

Comme l'environnement de risque dans lequel les institutions financières canadiennes exercent leurs activités est en changement, le BSIF fera résolument preuve d'ouverture et de transparence à l'égard des mesures de surveillance et de réglementation qu'il prend pour y donner suite.

« La deuxième édition du Regard annuel du BSIF sur le risque souligne les risques appréciables pesant sur le système financier canadien et informe la population canadienne des mesures de surveillance et de réglementation que prend le BSIF pour y répondre. À titre d'organisme de réglementation des institutions financières de compétence fédérale au Canada, le BSIF encourage une saine gestion du risque dans le secteur financier en appliquant lui-même une approche réfléchie et proactive afin de renforcer la confiance de la population canadienne à l'égard du système financier. »

- Peter Routledge, surintendant

Le Regard annuel sur le risque paraît annuellement, en avril. Si les risques touchant le système financier venaient à changer en cours d'année, une mise à jour pourrait être publiée à l'automne. Les dates de publication sont indiquées sur notre site Web au début de chaque exercice.

paraît annuellement, en avril. Si les risques touchant le système financier venaient à changer en cours d'année, une mise à jour pourrait être publiée à l'automne. Les dates de publication sont indiquées sur notre site Web au début de chaque exercice. Comme il l'avait annoncé dans son budget de 2023, le gouvernement du Canada a apporté des modifications législatives visant à moderniser le cadre fédéral afin de contrer les risques émergents menaçant le secteur financier canadien et de protéger l'intégrité et la sécurité des institutions financières fédérales, notamment contre l'ingérence étrangère. Le BSIF travaillera en étroite collaboration avec le ministère des Finances et d'autres partenaires du filet de sécurité financier pour mettre en œuvre ces changements.

