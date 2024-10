OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui son rapport annuel de 2023-2024. Le rapport fait état des travaux du BSIF entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Il indique également ce que fait le BSIF pour continuer d'assurer la réalisation de son Plan stratégique de 2022-2025 et du Plan ministériel 2024-2025.

Au cours de l'année dernière, non seulement le BSIF a réussi à naviguer dans un environnement de risque complexe, mais il a aussi fait de grands progrès afin de renforcer la résilience du système financier du Canada grâce à divers projets. Voici quelques faits saillants :

Le BSIF a mis à jour son Cadre de surveillance et plusieurs lignes directrices pour tenir compte de sa nouvelle propension à prendre des risques, pour mieux répondre aux nouveaux risques financiers et non financiers, et pour élargir la responsabilité des surveillants à l'égard de leur prise de décisions.

Le BSIF a renforcé ses capacités analytiques et de gestion des données pour appuyer ses activités de surveillance et de réglementation. Il a notamment fait des avancées notables dans le projet de modernisation de la collecte de données, en collaboration avec la Banque du Canada et la Société d'assurance-dépôts du Canada .

et la Société d'assurance-dépôts du . Conformément à son mandat élargi, le BSIF a publié la version finale de sa ligne directrice Intégrité et sécurité.

« Notre rapport annuel souligne les efforts que nous avons déployés cette dernière année et témoigne de notre capacité à évoluer dans un environnement de plus en plus complexe, tout en continuant de contribuer à renforcer la confiance du public dans le système financier du Canada. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

