OTTAWA, ON, le 6 oct. 2020 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui son rapport annuel. Le document couvre les activités du BSIF pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et fait état des progrès réalisés en cette première année de son Plan stratégique 2019-2022.

Le rapport annuel 2019-2020 illustre comment, au cours de la période visée, le BSIF a réagi efficacement à divers risques financiers et non financiers et a, par le fait, même, contribué à la solidité et à la stabilité du système financier canadien.

Y sont abordées, notamment, les mesures prises à l'appui des trois secteurs qu'il encadre, à savoir les institutions financières, les sociétés d'assurance et les régimes de retraite de compétence fédérale. Le rapport met également en lumière la collaboration du BSIF avec ses vis-à-vis nationaux et internationaux ainsi que ses réussites au titre de ses objectifs opérationnels. En outre, il fait le point sur les réalisations du Bureau de l'actuaire en chef, lequel est une unité indépendante au sein du BSIF.

En mars dernier, lors de l'éclosion de la pandémie de COVID-19, le BSIF a réagi rapidement aux événements qui secouaient l'économie en annonçant un train de mesures visant à favoriser la stabilité du système financier et à protéger les participants des régimes de retraite.

Enfin, le rapport annuel témoigne des progrès réalisés cette année en vue de l'atteinte des quatre objectifs énoncés dans le Plan stratégique 2019-2022 du BSIF publié en avril 2019. Ce plan trace le cadre stratégique au sein duquel le BSIF exercera ses activités, et il définit les critères de réussite attendus. Cette perspective des progrès permet de faire ressortir plus clairement la corrélation entre les efforts déployés et la réalisation d'objectifs stratégiques plus larges.

« L'un des objectifs que nous nous sommes fixés dans le plan stratégique consiste à mieux expliquer notre rôle et notre travail aux Canadiens. J'espère par conséquent que les gens prendront un moment pour consulter le rapport et nous faire part de leurs commentaires ou de leurs questions. »

-- Jeremy Rudin, surintendant

Le BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et environ 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

