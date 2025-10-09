OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui la mise à jour automnale de son Regard annuel sur le risque de 2025-2026 paru au printemps. Dans cette mise à jour semestrielle, le BSIF fait le point sur l'évaluation qu'il a effectuée au printemps des risques pesant sur l'économie canadienne et sur les mesures qu'il prend à leur égard.

En mars, le BSIF mettait en relief 4 catégories de risques prépondérants :

Risques liés à l'intégrité et à la sécurité

Risques liés aux prêts de gros

Risques de financement et de liquidité

Risques liés aux prêts hypothécaires et aux prêts garantis par un bien immobilier (prêts RESL)

Si ces quatre risques persistent, la mise à jour publiée aujourd'hui met en évidence 2 autres risques en lien avec les droits de douane et les pressions sur le marché de l'habitation. Malgré ces difficultés, le BSIF croit que les institutions financières canadiennes sont suffisamment résilientes pour résister à ces risques et bien gérer un éventuel ralentissement économique.

Pour répondre à ces risques, le BSIF va prendre les mesures suivantes :

Continuer d'évaluer le respect des principes de la ligne directrice B-20 concernant les normes de souscription prudentes, la gestion de portefeuille et les pratiques de gestion de comptes

Examiner attentivement le respect de la nouvelle mesure du ratio prêt-revenu et évaluer les pratiques de gestion du risque des prêteurs qui accordent des prêts hypothécaires à taux variable et à versements fixes

S'inspirer des commentaires reçus dans le cadre des consultations pour apporter d'autres révisions aux lignes directrices sur le risque de liquidité et mener d'autres consultations en 2026.

Améliorer l'état de préparation des institutions à faire face à des situations de tensions

Prendre les mesures qui s'imposent pour alléger les contraintes imposées aux institutions et veiller à ce que le système financier canadien puisse tirer parti de la résilience financière qu'il s'est forgée

Citation

« Ces 15 dernières années, l'action du BSIF a permis de renforcer la résilience du système financier canadien. Ces efforts se sont avérés à la fois nécessaires et efficaces. Notre rapport Regard annuel sur le risque est l'un des outils qui nous servent à recenser les risques les plus importants à l'horizon et à établir nos priorités en matière de surveillance et de réglementation. Cette résilience représente aujourd'hui un avantage stratégique dont il faut tirer parti pour soutenir la croissance de l'économie canadienne. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

Le Regard annuel sur le risque paraît annuellement, au printemps.

Si les risques touchant le système financier viennent à changer considérablement en cours d'année, une mise à jour peut être publiée à l'automne.

Dans la mise à jour semestrielle du RAR, le BSIF précise l'ensemble de ses priorités au chapitre des consignes, du troisième trimestre civil de 2025 au premier trimestre civil de 2026.

