TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le vendredi 10 octobre prochain, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, participera à un entretien informel et à une mêlée de presse à l'Economic Club of Canada.

Quoi : Entretien informel et mêlée de presse avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Date et heure : Vendredi 10 octobre 2025, de 9 h 30 à 11 h 15

Où : Hôtel Hilton Toronto, 145, rue Richmond Ouest, Toronto, Ontario M5H 2L2

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à ce point de presse en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] d'ici le 9 octobre à 17 (HE).

