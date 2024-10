OTTAWA, ON, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui la mise à jour automnale de son Regard annuel sur le risque (RAR) de 2024-2025. Cette révision semestrielle fournit une vue d'ensemble des risques pour le système financier canadien que le BSIF a recensés comme étant les plus pressants. Dans cette mise à jour, le BSIF informe également la population canadienne des mesures qu'il va prendre en réponse à ces risques.

En mai, le BSIF a recensé les risques liés aux prêts hypothécaires et aux prêts garantis par un bien immobilier, les risques de crédit liés aux services financiers aux entreprises, les risques de financement et de liquidité, et les risques liés à l'intégrité et à la sécurité sur fond d'incertitude géopolitique comme étant les 4 catégories de risques prépondérants qui pèsent sur le système financier du Canada.

Si ces quatre risques persistent, la mise à jour publiée aujourd'hui met en évidence deux catégories de risques liés à l'intégrité et à la sécurité qui se sont intensifiés, à savoir les risques pour la résilience opérationnelle et les risques liés à l'intelligence artificielle (IA).

Pour répondre à ces risques, le BSIF va prendre les mesures suivantes :

Évaluer l'état de préparation des institutions à gérer le risque lié aux tiers, le risque lié aux technologies et le cyberrisque

Évaluer la solidité des plans de continuité des activités et des plans de reprise après sinistre des institutions, et celle des plans d'urgence internes visant les tiers

Recueillir des données sur les tiers pour mieux comprendre le risque de concentration systémique

Effectuer des examens thématiques et des suivis de la cyberrésilience et de la gestion du risque lié aux tiers en ce qui a trait aux fonctions essentielles qui sont externalisées

Évaluer les répercussions de l'adoption de l'IA sur le paysage du risque et consolider les lignes directrices existantes pour appuyer l'atténuation des risques liés à l'IA

Publier, à l'été 2025, une ligne directrice actualisée sur la gestion du risque de modélisation

« Le BSIF va s'adapter et répondre à l'intensification des risques liés à l'intégrité et à la sécurité qui pèsent sur le système financier canadien conformément au changement apporté à son mandat en 2023. Dans la mise à jour semestrielle de son Regard annuel sur le risque de 2024-2025, le BSIF annonce les mesures de surveillance et de réglementation qu'il va prendre afin de répondre à l'intensification des risques pour la résilience opérationnelle et des risques liés à l'intelligence artificielle. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Le Regard annuel sur le risque paraît annuellement, au printemps.

Si les risques touchant le système financier viennent à changer considérablement en cours d'année, une mise à jour peut être publiée à l'automne.

Dans la mise à jour semestrielle du RAR, le BSIF précise l'ensemble de ses priorités au chapitre des consignes, du quatrième trimestre civil de 2024 au premier trimestre civil de 2025.

