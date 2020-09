OTTAWA, ON, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) lance aujourd'hui une consultation de trois mois dans la foulée de la publication de son document de travail intitulé Renforcer la résilience du secteur financier dans un monde numérique, qui fait état des tendances et des risques liés au progrès technologique rapide et à la numérisation, lesquels influencent la stabilité du secteur financier du Canada.

Cet exercice s'inscrit dans l'objectif stratégique du BSIF qui consiste à mieux préparer les institutions financières et les régimes de retraite fédéraux à déceler les risques non financiers et à accroître leur résilience à l'égard de ces risques avant qu'ils ne nuisent à leur situation financière. Bien que la technologie soit un outil essentiel pour les institutions financières et les consommateurs de produits et services financiers, son usage généralisé et l'adoption rapide des outils numériques posent néanmoins des risques dans bien des secteurs d'activité, surtout s'ils ne sont pas bien compris ou gérés.

À ce titre, l'exercice de consultation vise essentiellement à comprendre le recours aux outils numériques par les institutions financières et leur gestion du risque lié aux technologies. Le document de travail du BSIF définit les axes de risque liés à la cybersécurité, à l'analytique avancée (intelligence artificielle et apprentissage automatique) et à l'utilisation des tiers fournisseurs offrant des services comme l'infonuagique.

Le BSIF sollicite les commentaires d'un large éventail d'interlocuteurs, notamment les acteurs du secteur financier, les spécialistes du domaine de la technologie et les universitaires, commentaires qui contribueront à orienter ses approches en matière de réglementation et de surveillance à l'égard des différents risques liés aux technologies. Ainsi, le BSIF pourra s'acquitter de son mandat qui consiste à protéger les déposants, les souscripteurs et les participants des régimes de retraite, tout en leur permettant de faire face à la concurrence et de prendre des risques.

Les commentaires et mémoires au sujet du document de travail doivent être envoyés à l'adresse [email protected] au plus tard le 15 décembre 2020.

« Le numérique continue de transformer le secteur financier et a évolué à un rythme d'autant plus rapide depuis le début de la pandémie. L'exercice de consultation servira à peaufiner le cadre de réglementation et de surveillance du BSIF dans un monde numérique en constante mutation. Les commentaires recueillis et les discussions à venir contribueront à accroître l'efficacité des pratiques de gestion du risque au sein du secteur financier du Canada. »

Ben Gully, surintendant auxiliaire du Secteur de la réglementation

Le Plan stratégique pour 2019-2022 du BSIF a pour objectif de mieux préparer les institutions financières fédérales (IFF) à déceler les risques non financiers et à accroître leur résilience à l'égard de ces risques avant qu'ils ne nuisent à leur situation financière.

Le document de travail porte sur le risque lié aux technologies et se fonde sur les consignes réglementaires et l'expertise prudentielle du BSIF, notamment les consignes en vigueur suivantes :

La ligne directrice E-21, Gestion du risque opérationnel, traite des attentes et des principes clés auxquels doivent souscrire les IFF pour gérer le risque lié aux technologies et d'autres risques opérationnels.

Les Conseils sur l'auto-évaluation en matière de cybersécurité présentent les propriétés et les caractéristiques souhaitables des pratiques à ce sujet.

Le préavis intitulé Signalement des incidents liés à la technologie et à la cybersécurité définit les attentes du BSIF à l'égard du signalement, par les IFF, des incidents liés à la sécurité de la technologie et des cyberincidents qui touchent leurs activités.

Renforcer la résilience du secteur financier dans un monde numérique : thèmes choisis en lien avec la technologie et les risques connexes (document de travail)

Comment renforcer la gestion du risque lié aux tiers (infographie)

