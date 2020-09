OTTAWA, ON, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui trois documents qui précisent le nouvel échéancier d'adoption de la norme internationale d'information financière Contrats d'assurance (IFRS 17) pour les sociétés d'assurance canadiennes. Les attentes du BSIF à cet égard y sont clairement énoncées.

Le BSIF a d'abord modifié les préavis sur l'IFRS 17 et l'IFRS 9, pour que les principaux objectifs intermédiaires et les obligations déclaratives des sociétés d'assurance canadiennes indiqués dans ces préavis concordent avec le report au 1er janvier 2023 de l'adoption de l'IFRS 17 par l'International Accounting Standards Board. Dans son préavis sur l'IFRS 9, le BSIF explique également qu'il s'attend à ce que les sociétés d'assurance vie remettent l'application de l'IFRS 9 à cette même date.

Le troisième document est une lettre que le BSIF avait auparavant adressée aux professionnels des secteurs de l'assurance vie, multirisque et hypothécaire modifiant le calendrier des ajustements aux tests de suffisance du capital.

La norme IFRS 17 remplace toute une gamme de normes et pratiques qui s'appliquent aux contrats d'assurance dans divers pays. Elle accroît la transparence des informations financières des compagnies d'assurance car elle fournit un ensemble de principes de déclaration cohérents qui permettent de meilleures comparaisons entre les secteurs de l'assurance internationales. Une telle transparence donnera aux investisseurs et aux analystes une plus grande confiance dans leur compréhension du secteur de l'assurance.

Le BSIF compte poursuivre le travail avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'assurance canadien à l'appui d'une mise en œuvre rigoureuse de la nouvelle norme.

Citation :

« L'adoption de la norme IFRS 17 est au rang des projets de grande envergure pour le secteur de l'assurance. Le BSIF continue de veiller à ce que ses cadres réglementaire et prudentiel demeurent efficaces et concordent avec la nouvelle norme. »

Ben Gully, surintendant auxiliaire du Secteur de la réglementation

