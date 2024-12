OTTAWA, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd'hui que le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) sera maintenu à 3,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque. Annoncé d'abord en juin 2023, ce taux est en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

La décision de maintenir le taux actuel de la RSI repose sur l'évaluation du BSIF selon laquelle les vulnérabilités et les risques touchant le système financier canadien demeurent généralement stables, de pair avec le fait que les banques d'importance systémique ont conservé un niveau de fonds propres suffisant pour pouvoir composer avec les risques émergents.

Le BSIF exige que les six banques d'importance systémique du Canada se dotent d'une réserve de fonds propres qui pourra ensuite servir à éponger les pertes en cas de choc imprévu. La RSI permet à ces banques de continuer de consentir des prêts aux ménages et aux entreprises en période de tensions financières.

Malgré le fait que la RSI constitue un outil important, le BSIF s'attend à ce que les banques demeurent vigilantes et fassent preuve de discernement au regard de leur gestion des fonds propres, pour tenir dûment compte de l'environnement de risque actuel.

Le BSIF continuera de suivre de près la conjoncture et d'ajuster par anticipation le taux de la RSI selon ce que dicteront les conditions.

De plus amples renseignements sur la décision du BSIF figurent dans le résumé de la décision.

Citation

« Notre décision de maintenir le taux de la RSI témoigne de la résilience des banques d'importance systémique, et de leur capacité à éponger les pertes dans l'éventualité d'un choc baissier imprévu tout en continuant de fournir leurs services essentiels aux Canadiens. Les banques d'importance systémique mondiale et intérieure du Canada doivent maintenir leur vigilance et faire preuve de discernement en matière de gestion de fonds propres. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

Les décisions concernant la RSI reposent sur l'analyse d'un large éventail d'informations en lien avec les vulnérabilités et les risques, de même que sur les résultats de récentes simulations de crise et sur le jugement des surveillants.

Le BSIF examine et établit le taux de la RSI en juin et en décembre, mais il peut modifier ce taux à d'autres moments si les circonstances le justifient.

La RSI est déterminée à partir du total des actifs pondérés en fonction du risque qui sont détenus par les banques d'importance systémique mondiale (BISm) et par les banques d'importance systémique intérieure (BISi).

Le taux de la RSI varie entre 0 % et 4 %.

