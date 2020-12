OTTAWA, ON, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le BSIF a annoncé que la réserve pour stabilité intérieure (RSI) demeurera à 1 % du total des actifs pondérés en fonction du risque, soit le même niveau que celui établi le 13 mars 2020, lequel avait été maintenu aux termes de l'annonce du 23 juin 2020.

Le BSIF a pris la décision de maintenir la réserve à 1 % parce qu'il est d'avis que l'abaissement du niveau de la RSI en mars dernier demeure efficace et à propos compte tenu des vulnérabilités et des risques dans les conditions actuelles.

La réduction de la RSI en mars a eu pour effet de signaler clairement aux banques et aux participants du marché que le recours à leurs réserves de fonds propres serait une réponse appropriée et prudente à la détérioration de l'économie. Cette mesure venait en outre contribuer à la résilience du système bancaire en permettant aux banques d'absorber des pertes tout en continuant de consentir des prêts aux ménages et sociétés solvables.

Les banques canadiennes ont fait preuve de résilience pendant la pandémie et elles ont continué d'accorder des prêts afin de soutenir les emprunteurs, tout en maintenant des niveaux robustes de fonds propres. Un système bancaire bien capitalisé est essentiel à la stabilité financière, car il contribue à amortir les chocs financiers, plutôt qu'à les amplifier.

Les facteurs de vulnérabilité demeurent élevés, mais stables, et l'avenir est toujours incertain. Le BSIF continue de surveiller plusieurs facteurs clés de vulnérabilité, notamment l'endettement des ménages et des sociétés au Canada, le déséquilibre des actifs ainsi que l'évolution de la pandémie et son incidence sur la reprise économique.

Le BSIF continuera de surveiller de près l'évolution de la situation économique et financière et il demeure disposé à abaisser de nouveau la RSI si la situation l'exige.

« Le système bancaire canadien était bien préparé à cette crise. Nous nous attendons à ce que toute décision de réduire les réserves ou de les utiliser au besoin soit considérée comme une mesure de stabilisation tout à fait normale qui dénote le bon fonctionnement et l'efficacité du régime de fonds propres. »

Jamey Hubbs, surintendant auxiliaire, Secteur de la surveillance des institutions de dépôt

Les six plus grandes banques canadiennes sont tenues de mettre de côté une partie des fonds propres qu'elles accumulent en période de prospérité dans une réserve dans laquelle elles pourront puiser en période de tension économique.

Le BSIF examine et établit le niveau de la RSI en juin et en décembre, mais il peut l'abaisser et permettre aux banques de puiser dans leurs fonds propres mis de côté lorsque cela est nécessaire, comme en mars dernier.

En abaissant la réserve en mars, le BSIF s'est également engagé à ce qu'aucune augmentation n'entre en vigueur pendant au moins 18 mois, soit jusqu'en septembre 2021, afin que les banques aient amplement le temps de rétablir leurs réserves.

