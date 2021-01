OTTAWA, ON, le 11 janv. 2021 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) lance aujourd'hui une consultation de trois mois dans la foulée de la publication de son document de travail intitulé Incertitude et changements climatiques : Déjouer le risque lié aux changements climatiques par la préparation et la résilience. Ce document traite des différents risques occasionnés par les changements climatiques qui sont susceptibles de nuire à la sûreté et à la solidité des institutions financières fédérales (IFF) et des régimes de retraite fédéraux (RRF).



Cette consultation a pour but d'amener les IFF, les RRF et les autres parties prenantes à discuter avec le BSIF du risque lié aux changements climatiques. Le BSIF cherche à comprendre comment les IFF et les RRF définissent, déterminent et mesurent cette forme de risque et acquièrent de la résilience pour pouvoir la contrer. Il invite en outre les intéressés à se prononcer sur les mesures qu'il pourrait prendre pour aider les IFF et les RRF à mieux se préparer au risque qui nous occupe et à accroître leur résilience pour mieux en venir à bout. Les commentaires recueillis orienteront l'élaboration de la stratégie du BSIF en matière de réglementation et de surveillance, lui permettant ainsi de s'acquitter de son mandat qui consiste à protéger les déposants, les souscripteurs et les participants des régimes de retraite, tout en leur permettant de faire face à la concurrence et de prendre des risques.

Le risque lié aux changements climatiques pouvant occasionner des risques financiers, stratégiques et opérationnels, et porter atteinte à la réputation d'une IFF ou d'un RRF, il est susceptible de nuire à la sûreté et à la solidité de ces entités. Le document de travail fait état des suggestions du BSIF quant aux éventuels outils prudentiels qui permettraient aux entités de déjouer ce risque par la préparation et la résilience. Parmi ces outils, citons le rôle et l'importance relatifs des exigences de fonds propres, le processus d'examen de surveillance et la discipline de marché.

Le BSIF invite les intéressés à lui envoyer leurs commentaires et réponses aux questions soulevées dans le document de travail d'ici le 12 avril 2021 à l'adresse [email protected].

Citation

Bien que les différentes catégories de risques liés aux changements climatiques soient difficiles à prévoir, on sait que ces risques se répercuteront tôt ou tard sur la plupart des secteurs de l'économie. Les commentaires recueillis et les discussions qui s'en suivront contribueront à accroître, d'une part, l'efficacité des pratiques de gestion du risque lié aux changements climatiques et, d'autre part, la résilience du secteur financier canadien à l'égard de ce risque.

Ben Gully, surintendant auxiliaire, Secteur de la réglementation

Points saillants

Tout comme les instances de réglementation d'autres territoires de compétence, le BSIF classe dans les catégories suivantes les facteurs de risque lié aux changements climatiques qui menacent les IFF et les RRF :

Le risque physique , occasionné par un climat en mutation qui augmente la fréquence et la gravité notamment des feux de forêt, des inondations et des vents extrêmes, et qui relève le niveau de la mer.

, occasionné par un climat en mutation qui augmente la fréquence et la gravité notamment des feux de forêt, des inondations et des vents extrêmes, et qui relève le niveau de la mer. Le risque de transition , qui découle des efforts engagés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) tandis que l'économie opère un virage vers une moindre intensité de GES.

, qui découle des efforts engagés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) tandis que l'économie opère un virage vers une moindre intensité de GES. Le risque de responsabilité, qui concerne l'exposition potentielle au risque lié aux litiges ayant trait aux changements climatiques.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

