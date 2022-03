OTTAWA, ON, le 17 mars 2022 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) lance aujourd'hui une consultation de huit semaines dans la foulée de la publication de son document de consultation intitulé Gestion du risque lié aux placements des régimes de retraite. Le document de consultation présente des principes de gestion du risque lié aux placements que le BSIF estime pertinents pour les régimes de retraite fédéraux. Il donne un aperçu des attentes exprimées sous forme de principes que le BSIF pourrait envisager d'inclure dans les futures consignes en matière de gestion du risque lié aux placements des régimes de retraite. Ces attentes sont liées à quatre volets : encadrement du risque au moyen d'une fonction indépendante; propension à prendre des risques et limites de risque; rapports sur le portefeuille et les risques; et politiques et processus d'évaluation.

Dans le cadre de cette consultation, le BSIF invite les administrateurs de régimes de retraite fédéraux et les instances compétentes du secteur des régimes de retraite à lui faire part de leurs commentaires sur les attentes réglementaires proposées dans le document de consultation. Les commentaires reçus aideront le BSIF à s'assurer que ses consignes en matière de gestion du risque lié aux placements tiennent compte de la situation de tous les régimes de retraite, quels que soient leur taille, leurs stratégies de placement ou leur profil de risque.

Les commentaires et réponses aux questions soulevées dans le document de consultation doivent être envoyés d'ici le 13 mai 2022 à l'adresse [email protected].

Citation

« Grâce à un dialogue avec les intervenants, le BSIF améliore la gestion du risque lié aux placements des régimes de retraite. Les commentaires reçus contribueront à l'orientation de futures consignes qui, à leur tour, concourront à une surveillance des régimes de retraite fédéraux efficace et, de manière plus générale, à la protection des prestations des participants à ces régimes. »

- Ben Gully, surintendant auxiliaire, Secteur de la réglementation

