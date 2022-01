OTTAWA, ON, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd'hui que ses règles de fonds propres, de levier, de liquidité et de communication de renseignements avaient été révisées à la lumière des dernières réformes de Bâle III tout en tenant compte du contexte des institutions de dépôt fédérales.

Ces règles révisées visent à ce que les institutions de dépôt canadiennes fédérales soient en mesure de gérer efficacement les risques grâce à des niveaux adéquats de fonds propres et de liquidité, ce qui contribue par ricochet à accroître la résilience de ces institutions. La mise en œuvre de ces règles par le BSIF repose sur trois grands principes : l'adaptation de ces règles au contexte canadien, l'établissement de bonnes structures incitatives, et l'adaptation des exigences de fonds propres et de liquidité à la nature unique des petites et moyennes banques.

Les réformes de Bâle III convenues à l'échelle internationale jettent les bases solides d'un système bancaire canadien résilient. La mise en œuvre de ces réformes au Canada par le BSIF favorisera le maintien de la confiance du public envers le système financier canadien puisque les banques canadiennes seront encore plus sûres et solides.

La plupart des révisions apportées prendront effet au deuxième trimestre de 2023, tandis que les révisions visant le risque de marché et le risque lié au rajustement de la valeur du crédit prendront effet début 2024.

Citation

« Ces modifications des règles de fonds propres et de liquidité contribuent à la solidité du secteur des services financiers et permettent aux institutions financières de demeurer concurrentielles. Elles garantissent également que ces institutions maintiennent un niveau adéquat de fonds propres et de liquidité, ce qui aide à protéger les déposants et les créanciers en cas d'événement indésirable. »

-- Peter Routledge, surintendant

Faits en bref

Documents connexes

À propos du BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et environ 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Renseignements: Relations de presse : OSFI - Public Affairs, [email protected], 343-550-9373